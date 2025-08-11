Российским школьникам назвали продолжительность нового учебного года
Минпросвещения: Новый учебный год в России продлится с 1 сентября по 26 мая
Новый учебный год в России официально начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Такие сроки установило Минпросвещения, сообщает РИА Новости.
Школам разрешается самостоятельно выбрать систему организации учебного процесса: по четвертям или по триместрам. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны.
«Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», — указали в ведомстве.
Обязательным требованием является выделение осенних, зимних и весенних каникул продолжительностью не менее семи дней каждые. Также для первоклассников рекомендовано установить дополнительные каникулы в феврале, вновь с минимальной длительностью в семь дней.
