Троллейбус с пассажирами протаранил бетонный блок во Владивостоке, есть пострадавшие

11 августа 2025, 06:36

Amur Mash: Троллейбус влетел в бетонный блок во Владивостоке, четверо пострадали

Фото: iStock/DarthArt

Четыре человека получили травмы в результате ДТП во Владивостоке, когда троллейбус с пассажирами врезался в бетонное ограждение. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.