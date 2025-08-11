Троллейбус с пассажирами протаранил бетонный блок во Владивостоке, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы в результате ДТП во Владивостоке, когда троллейбус с пассажирами врезался в бетонное ограждение. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел на улице Некрасовской. Транспортное средство, следовавшее по маршруту №4, внезапно дернуло возле виадука. Троллейбус протаранил бетонный блок. От удара была сильно повреждена кабина и разрушена передняя дверь.
Пассажиры, находившиеся в салоне, получили сильные ушибы и ссадины. К счастью, обошлось без смертей. Полиция начала служебную проверку по факту происшествия для установления всех обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что ребенок получил травму на автошоу в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) после того, как фрагмент асфальтного покрытия вылетел из-под колес автомобиля и попал ему в голову. Мальчика немедленно доставили в областную больницу.
