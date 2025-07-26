Внедорожник насмерть сбил тигра на трассе под Уссурийском в Приморье
Амурского тигра сбили на трассе под Уссурийском в Приморье. Водитель внедорожника не успел затормозить, когда животное выскочило на дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Amur Mash», публикуя кадры с погибшим тигром.
Хищник попал под колеса автомобиля Volkswagen Touareg. Машина снесла животное на огромной скорости: удар был такой силы, что в салоне сработали обе подушки безопасности. Уточняется, что на участке, где произошла трагедия, разрешено ехать до 110 км/ч.
Тигр появился неожиданно — перепрыгнул через ограждение, выскочил на трассу во Владивосток и попытался перебежать дорогу. Водитель не успел среагировать на «препятствие». Хищник погиб мгновенно.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ДПС, устанавливающие все обстоятельства инцидента.
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