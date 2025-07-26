Внедорожник насмерть сбил тигра на трассе под Уссурийском в Приморье

26 июля 2025, 04:11

Фото: iStock/Robert Cochran

Амурского тигра сбили на трассе под Уссурийском в Приморье. Водитель внедорожника не успел затормозить, когда животное выскочило на дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Amur Mash», публикуя кадры с погибшим тигром.