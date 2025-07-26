Настя Ивлеева отправилась на родину своей матери и навестила 90-летнюю родственницу

26 июля 2025, 02:27

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Настя Ивлеева вместе с мамой Наталией Никитиной посетила 90-летнюю родственницу в селе Озёра. Блогер отправилась в путешествие по Ленинградской области, посетила родные места и сделала фото теплой семейно встречи. Кадры публикует издание «Super.ru».





Наталья Никитина поделилась в личном блоге снимками, где они с дочерью позируют у русской печи с почти 90-летней родственницей. Настя, несмотря на недавний стресс, выглядела счастливой, а ее мама очаровала подписчиков своей энергией и молодостью.





«В небольшом путешествии заехали на мою родину, село Озёра в Вепсском заповеднике. Навестили тётушку, которой скоро исполнится 90 лет, посетили могилки наших предков», — подписала мама блогерши под фото.