Настя Ивлеева отправилась на родину своей матери и навестила 90-летнюю родственницу
Настя Ивлеева вместе с мамой Наталией Никитиной посетила 90-летнюю родственницу в селе Озёра. Блогер отправилась в путешествие по Ленинградской области, посетила родные места и сделала фото теплой семейно встречи. Кадры публикует издание «Super.ru».
Наталья Никитина поделилась в личном блоге снимками, где они с дочерью позируют у русской печи с почти 90-летней родственницей. Настя, несмотря на недавний стресс, выглядела счастливой, а ее мама очаровала подписчиков своей энергией и молодостью.
«В небольшом путешествии заехали на мою родину, село Озёра в Вепсском заповеднике. Навестили тётушку, которой скоро исполнится 90 лет, посетили могилки наших предков», — подписала мама блогерши под фото.Фотографии собрали множество комплиментов: поклонники отметили поразительное сходство Насти и Натальи, а также их естественную красоту.
Напомним, что недавно Настя Ивлеева призналась, какие страдания пережила после нашумевшей «голой вечеринки». Она чувствовала себя пустой и бесполезной. Телезвезда также заявила, что в тот момент многие люди разочаровали её. Желая справиться с переживаниями, она сходила в церковь.
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