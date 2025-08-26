Россиянам рассказали об аномальной погоде в стране на выходных

26 августа 2025, 02:38

Вильфанд: Почти по всей России температура на выходных будет выше нормы

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о прогнозе аномально теплой погоды на предстоящие выходные. Температуру воздуха выше нормы следует ждать практически на всей территории страны.





Особенно теплая погода ожидается в Краснодарском крае и Крыму, где столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов и выше.





«В целом, практически на всей территории страны, начиная с выходных, около нормы температура будет только в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. На всей остальной территории – выше нормы», — сказал Вильфанд.

