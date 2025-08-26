«Аплодировали стоя»: Валерий Леонтьев исполнил ряд хитов на гала-концерте «Новой волны» в Казани — видео

26 августа 2025, 01:11

Покинувший РФ певец Валерий Леонтьев выступил на концерте «Новой волны» в Казани

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на гала-концерте международного конкурса «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru», выкладывая видео с выступлением певца.





На сцене Леонтьев исполнил ряд знаменитых хитов, включая «Дельтаплан», «Казанова» и «Ты меня не забывай». Певец получил овации стоя и признался, что скучает по зрителям так же, как они по нему.





«Люблю Валеру. Я буду очень рад его обнять, поцеловать и увидеть в добром здравии. Всё-таки мы с ним достаточно много работали вместе в своё время. Он и песни мои пел, и целую концертную программу делал», — говорил звезда.