«Аплодировали стоя»: Валерий Леонтьев исполнил ряд хитов на гала-концерте «Новой волны» в Казани — видео

Покинувший РФ певец Валерий Леонтьев выступил на концерте «Новой волны» в Казани
Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на гала-концерте международного конкурса «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru», выкладывая видео с выступлением певца.
На сцене Леонтьев исполнил ряд знаменитых хитов, включая «Дельтаплан», «Казанова» и «Ты меня не забывай». Певец получил овации стоя и признался, что скучает по зрителям так же, как они по нему.
Несмотря на заявление концертного директора в марте 2024 года о завершении сценической деятельности Леонтьева, его выступление на конкурсе стало ярким событием вечера.
Напомним, что Леонтьев обычно берет за выступление от 15 млн рублей. Однако на этот раз 76‑летний артист согласился принять участие в концерте по приглашению своего давнего друга и продюсера Игоря Крутого. Ожидается, что гонорар за выступление певца будет чисто символическим.
В то же время несколько дней назад Игорь Николаев рассказывал, что сильно ждет встречи с Валерием Леонтьевым.
«Люблю Валеру. Я буду очень рад его обнять, поцеловать и увидеть в добром здравии. Всё-таки мы с ним достаточно много работали вместе в своё время. Он и песни мои пел, и целую концертную программу делал», — говорил звезда.«Новая волна», проводившаяся ранее в Юрмале, Сочи и Сириусе, в этом году впервые прошла в столице Татарстана после решения о переносе места проведения конкурса. Фестиваль проводится с 21 по 26 августа.
