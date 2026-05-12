Россиянам рассказали, почему теряется смысл жизни и как это пережить

12 мая 2026, 12:58

Психолог Хорс: Переоценка ценностей приводит к кризису смысла жизни

Фото: iStock/TatyanaGl

Переосмысление своих ценностей и целей может привести к кризису смысла жизни. Об этом рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.





По его словам, кризис смысла жизни происходит у человека, когда он понимает, что не сможет добиться поставленных целей или же они теряют свою прежнюю ценность, а новых ориентиров пока нет.





«И вот если человек разрешает себе какое-то время просто побыть, постоять на месте, никуда не стремиться и не иметь смысла, то этот кризис не будет болезненным. Соответственно, у человека будет больше возможностей сформулировать новые смыслы и ориентиры», — пояснил Хорс в разговоре с Общественной Службой Новостей.