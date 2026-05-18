Директор по продажам объяснила, какую квартиру сейчас легче всего сдать в аренду
Топ-менеджер Фирсова: Легче всего сдаются в аренду студии и однушки с хорошим ремонтом
Самым востребованным арендным жильём в России остаются студии и однокомнатные квартиры с новым ремонтом и в хорошей локации. Такое заявление сделала директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова в беседе с агентством «Прайм».
Согласно материалу, в первом квартале текущего года предложение аренды выросло на 34% — максимум за шесть лет. Свыше половины экспозиции составляют студии и однокомнатные квартиры. Инвесторы предпочитают такие форматы, поскольку они дешевле на входе и сдаются быстрее. Более того, они гарантируют предсказуемую выручку.
Реальная доходность от сдачи недвижимости в крупных городах достигает 6–15% в год. Фирсова пояснила, что арендаторы стали гораздо более требовательными: теперь конкурируют не только цены продукта, но и его качество. Покупатели начали чаще выбирать квартиры с отделкой от застройщика, ведь такая комбинация позволяет сдавать жильё сразу после получения ключей.
Семейные квартиры пользуются стабильным спросом. Однако стоимость у них достаточно высокая — это отталкивает ряд инвесторов. В долгосрочной перспективе такие лоты, расположенные в удачно выбранной локации, могут вырасти в цене из-за дефицита предложения и менее агрессивной конкуренции между арендодателями.
