Директор по продажам объяснила, какую квартиру сейчас легче всего сдать в аренду

18 мая 2026, 03:54

Топ-менеджер Фирсова: Легче всего сдаются в аренду студии и однушки с хорошим ремонтом

Самым востребованным арендным жильём в России остаются студии и однокомнатные квартиры с новым ремонтом и в хорошей локации. Такое заявление сделала директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова в беседе с агентством «Прайм».





Согласно материалу, в первом квартале текущего года предложение аренды выросло на 34% — максимум за шесть лет. Свыше половины экспозиции составляют студии и однокомнатные квартиры. Инвесторы предпочитают такие форматы, поскольку они дешевле на входе и сдаются быстрее. Более того, они гарантируют предсказуемую выручку.



