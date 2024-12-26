Россияне могут заработать на 13-й зарплате: советы эксперта

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Россияне имеют возможность выгодно использовать свои 13-ю зарплату, вложив средства на накопительный счет или срочный вклад. Об этом заявила заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, 13-я зарплата — это дополнительные средства, которые уже выделены из общего бюджета, их сложно будет потратить на повседневные нужды.
Андрианова подчеркнула, что проценты по срочным вкладам обычно выше, чем по накопительным счетам, что делает их более выгодным вариантом для хранения средств. Открытие депозита также поможет избежать спонтанных трат.
Экономист предостерегла от закрытия действующих кредитов за счет 13-й зарплаты. Важно учитывать условия кредита: если ставка низкая, то лучше продолжать выплаты по графику. Вложив средства в депозит, граждане смогут получать доход.
Кроме того, Андрианова рекомендовала рассмотреть возможность инвестирования свободных средств в образование, здоровье или развитие профессиональных навыков. Это поможет не только сохранить капитал, но и обеспечить будущее.
Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — отметила она.
Андрианова подчеркнула, что проценты по срочным вкладам обычно выше, чем по накопительным счетам, что делает их более выгодным вариантом для хранения средств. Открытие депозита также поможет избежать спонтанных трат.
Экономист предостерегла от закрытия действующих кредитов за счет 13-й зарплаты. Важно учитывать условия кредита: если ставка низкая, то лучше продолжать выплаты по графику. Вложив средства в депозит, граждане смогут получать доход.
Кроме того, Андрианова рекомендовала рассмотреть возможность инвестирования свободных средств в образование, здоровье или развитие профессиональных навыков. Это поможет не только сохранить капитал, но и обеспечить будущее.
Экономист раскрыла негативные последствия обязательной 13-й зарплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова