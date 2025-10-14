Музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот снимком крейсера РФ
Национальный музей морских котиков ВМС США допустил серьезную ошибку, когда поздравлял флот своей страны с 250-летием. Аккаунт музея опубликовал в соцсетях коллаж с изображением российского ракетного крейсера «Варяг». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Сейчас этот пост найти уже невозможно — его оперативно «подтерли» после того, как американские СМИ начали возмущаться. Отставные моряки США также выразили свое негодование, заметив на фото российский крейсер, входящий в состав Тихоокеанского флота РФ.
«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — приводит WSJ слова из удаленной публикации.
Появилась информация о состоянии трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Представители музея не стали комментировать причины появления иностранного военного судна на официальном поздравлении.
Ранее Маргарита Симоньян поделилась, что предчувствовала смерть своего мужа Тиграна Кеосаяна незадолго до трагического события.
Журналистка пригласила поклонников посмотреть выпуск программы «Квартирник НТВ у Маргулиса», посвященный режиссеру. Она отметила, что съемки проходили в тот период, когда Кеосаян еще был жив.