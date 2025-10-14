Музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот снимком крейсера РФ

14 октября 2025, 00:15

Фото: iStock/Eric Broder Van Dyke

Национальный музей морских котиков ВМС США допустил серьезную ошибку, когда поздравлял флот своей страны с 250-летием. Аккаунт музея опубликовал в соцсетях коллаж с изображением российского ракетного крейсера «Варяг». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).





Сейчас этот пост найти уже невозможно — его оперативно «подтерли» после того, как американские СМИ начали возмущаться. Отставные моряки США также выразили свое негодование, заметив на фото российский крейсер, входящий в состав Тихоокеанского флота РФ.





«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — приводит WSJ слова из удаленной публикации.