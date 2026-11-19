Россияне искали сбежавших коров и потерялись сами
В Свердловской области двое пастухов отправились искать сбежавших коров и сами заблудились в лесу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Коровы сломали ограждение загона и ушли в сторону болота. На поиски стада отправились двое мужчин, однако вернуться обратно они не смогли.
Инцидент произошел около Тугулыма, недалеко от болота Микуши. Пастухи сумели связаться по телефону с владельцем животных и рассказать, что заблудились в лесу. Мужчина несколько часов искал работников самостоятельно, а затем обратился за помощью к спасателям. Пастухов обнаружили спустя день. Оба мужчины живы и серьезно не пострадали.
Ранее сообщалось, что под Магаданом спасатели нашли и вывезли из леса двух заблудившихся туристов.
Читайте также: