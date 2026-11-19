19 ноября 2026, 11:11

На Урале двое пастухов искали сбежавших коров и заблудились в лесу

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Свердловской области двое пастухов отправились искать сбежавших коров и сами заблудились в лесу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.