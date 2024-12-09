В РФ предложили блокировать средства от продажи недвижимости

Фото: iStock/ArtemSam
В России обсуждается инициатива о введении семидневного блокирования средств, полученных от продажи квартир и домов, с целью проверки законности сделок с недвижимостью. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, письмо с предложением было направлено главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной заместителем председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой.
Отмечается, что за последние два года на рынке недвижимости активизировались мошеннические схемы, одной из которых является так называемая схема «продавец под влиянием».
Аферисты убеждают собственников недвижимости по телефону принять участие в фиктивной операции, якобы связанной с действиями силовых органов, таких как ФСБ или МВД. В рамках этой схемы гражданам предлагают продать свою жилплощадь, а вырученные средства перевести «сотрудникам» правоохранительных органов. При этом злоумышленники уверяют, что сделка является лишь формальностью и право собственности будет восстановлено.
Однако в результате таких манипуляций граждане теряют как свое жилье, так и деньги, полученные от продажи.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила об увеличении случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники подделывают номера ФСБ и других органов безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Петербурге пенсионер отдал курьеру мошенников больше 22 млн рублей
«Дезактивируется полис ОМС»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обманули на 4 млн рублей
Отмечается, что за последние два года на рынке недвижимости активизировались мошеннические схемы, одной из которых является так называемая схема «продавец под влиянием».
Аферисты убеждают собственников недвижимости по телефону принять участие в фиктивной операции, якобы связанной с действиями силовых органов, таких как ФСБ или МВД. В рамках этой схемы гражданам предлагают продать свою жилплощадь, а вырученные средства перевести «сотрудникам» правоохранительных органов. При этом злоумышленники уверяют, что сделка является лишь формальностью и право собственности будет восстановлено.
Однако в результате таких манипуляций граждане теряют как свое жилье, так и деньги, полученные от продажи.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила об увеличении случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники подделывают номера ФСБ и других органов безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Петербурге пенсионер отдал курьеру мошенников больше 22 млн рублей
«Дезактивируется полис ОМС»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Звезду «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раису Рязанову обманули на 4 млн рублей
Дарья Осипова