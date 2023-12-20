В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»

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В Москве стартовала благотворительная акция «Подвешенный мандарин», благодаря которой граждане могут купить мандарины в подарок для малообеспеченных семей, пожилых и одиноких москвичей, являющихся подопечными фондов.
Отмечается, что приобрести мандарины можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок.
Акция будет длиться по 31 декабря.
Также в России проходит уже в шестой раз благотворительная акция «Ёлка желаний». Принимать участие в ней могут как юридические, так и физические лица. Как передаёт «Вечерняя Москва», детям, которые могут загадывать желание, согласно правилам акции, можно просить три категории подарков: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. При этом, в рамках «Ёлки желаний» нельзя дарить технику, животных, квартиры, машины и медоборудование.
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«Мы хотим поблагодарить каждого, кто уже принял или планирует принять участие в ней», — приводит «Москва 24» слова исполнительного директора фонда «Дом с маяком» Марины Власовой.
Также в России проходит уже в шестой раз благотворительная акция «Ёлка желаний». Принимать участие в ней могут как юридические, так и физические лица. Как передаёт «Вечерняя Москва», детям, которые могут загадывать желание, согласно правилам акции, можно просить три категории подарков: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. При этом, в рамках «Ёлки желаний» нельзя дарить технику, животных, квартиры, машины и медоборудование.
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Мелисса Тимофеева