В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»

Режиссёра Митту госпитализировали с пневмонией

Александр Митта утратил трудоспособность после инсульта

В ноябре текущего года артиста госпитализировали в московскую больницу после жалоб на боли в сердце. После того как режиссёр перенес инсульт ему также диагностировали пневмонию и воспаление почек. По некоторым данным, проблемы со здоровьем у Митты начались после смерти его супруги, с которой он прожил в браке 65 лет. Лилия Майорова скончалась в ноябре 2022 года.Вскоре после смерти жены, кинодеятель перенес коронавирусную инфекцию, которая привела к осложнению хронических заболеваний.У Александра Митты диагностирован инфаркт мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, артист полностью утратил трудоспособность и не может разговаривать. Заболевание вызвала закупорка сосудов. В результате повреждения внутренней оболочки сосудов мозга, у Митты развился церебральный атеросклероз, который по словам врачей, может привести к смерти или инсульту.Кроме того, у режиссера обнаружили онкологическое заболевание правой почки. В настоящее время Митта выписан из стационара, однако нуждается в постоянном уходе.





Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты

Александр Митта: биография и карьера



