Стартовала уникальная акция «Услышать Победу»

Видео: сайт may9.ru
В России началась уникальная акция «Услышать Победу», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проходить до 15 мая, сообщается на сайте «80 Победа».
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-0905, вы услышите архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь Юрия Левитана, интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – говорится в сообщении.Акция проводится во всех регионах страны.
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Лора Луганская