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Россияне могут стать участниками акции «Услышать Победу»

В России в преддверии юбилея Великой Победы над фашизмом проходит уникальный проект, позволяющий погрузиться в атмосферу исторического мая 1945 года. Об этом сообщается на сайте «80 Победа».
Каждый россиянин сможет поучаствовать в акции «Услышать Победу», соприкоснуться с живыми свидетельствами военного времени. Для этого достаточно набрать бесплатный номер 8 (800) 200-0905.
«На горячей линии можно услышать голоса тех, кто был непосредственным участником великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Жуков выступает во время подписания капитуляции. Помимо этого, можно послушать воспоминания Лидии Овчаренко – легендарной регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот», – говорится в сообщении.
Акция продлится до 15 мая.

Видео: сайт may9.ru

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#история
#великая отечественная война
#акция
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*
25 марта 2025, 18:40

Екатерина Шульман* (фото: Telegram @eschulmann)

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*, следует из базы данных ведомства.
В розыскной карточке Шульман* уточняется, что её разыскивают по статье уголовного кодекса. При этом номер и содержание статьи, а также возможные санкции по ней не приводятся.

Однако, по данным Telegram-канала SHOT, в розыск политолог была объявлена по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, совершённом лицом после его привлечения к административной ответственности. По этой статье ей грозит два года лишения свободы.

Напомним, что Шульман* была в внесена в список иноагентов Минюста РФ в апреле 2022 года. Она пыталась обжаловать данное решение, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался убирать её из реестра.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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#иноагент
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Никифоров день 26 марта: как избежать бедности и не укоротить жизнь, народные приметы
25 марта 2025, 17:56

Фото: iStock/Adam Bartosik

В народном календаре 26 марта отмечается Никифоров день. В это торжество солнечные лучи начинали согревать землю, и медведи, очнувшись от долгого зимнего сна, покидали свои берлоги, в которые уже проникала талая вода.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника, кто такой Никифор


Фото: iStock/Elena Zolotova

Святитель Никифор родился в Константинополе в конце VIII века. Его родители, Феодор и Евдокия, дали сыну христианское воспитание, следуя собственному примеру. Отец пострадал за православие от императора Константина Копронима (740–775), а мать, разделив его изгнание, вернулась в Константинополь и приняла иночество. Святой Никифор получил хорошее светское образование, изучал Священное Писание и читал духовные книги.

В царствование Льва IV (775–780) он стал царским советником, вел добродетельную жизнь, хранил православную веру и защищал почитание икон. После смерти Льва, в царствование Константина VI (780–797) и святой Ирины, в 787 году в Никее прошел VII Вселенский Собор, осудивший иконоборчество. Святой Никифор от имени императора защищал православие, помогая святым отцам Собора.

Вскоре святой покинул службу и поселился у Босфора, проводя жизнь в научных трудах, молитве и посте. Он построил церковь и основал монастырь. В царствование Никифора I (802–811) он был избран патриархом 12 апреля 806 года, став иноком и священником.

При Льве V Армянине (813–820), яром иконоборце, начались гонения на Церковь. Патриарх продолжал борьбу с ересью, но император вызвал из ссылки отлученных епископов и клириков. Император потребовал прений о вере, но патриарх отказался, пророчески предсказывая скорую гибель еретиков. Патриарх был отлучен и сослан в Хрисополь, а затем на остров Проконнис в Мраморном море, где он умер 2 июня 828 года.

Мощи святого патриарха Никифора были перенесены в Константинополь в 847 году, пролежав в земле 19 лет. Святитель Никифор оставил после себя духовное наследие – исторические, догматические и канонические труды.

Приметы дня


Фото: iStock/EstuaryPig

  • На Никифора туманы – лето ненастным будет.
  • Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной.
  • День выдался солнечным – к урожаю зерновых.
  • Галки собираются гурьбой под вечер и кричат – к ясной погоде.

Что можно делать 26 марта


Фото: iStock/vubaz

Верующие обращаются к святому Никифору, епископу Константинопольскому, с молитвой о спасении души. Они просят его укрепить их веру и направить на путь праведности. Святитель Никифор — заступник обездоленных, он протягивает руку помощи тем, кто оказался в тяжёлом финансовом положении.

На Никифора принято посещать бани. Считалось, что вода в этот день обладает особой целебной силой, способной защитить от болезней и очистить от негатива. Этот день подходит для того, чтобы принимать важные решения и начинать новые проекты. Считается, что усилия, которые вы приложите сегодня, принесут вам успех.

Что нельзя делать в этот день


  1. В день Никифора женщинам не рекомендовали заниматься уборкой в доме, так как, согласно поверьям, вместе с водой и мусором можно было вынести из дома удачу и благополучие.
  2. 26 марта не рекомендуется стричь волосы, чтобы не навлечь беду и не укоротить свой жизненный путь.
  3. Не следует в этот день надевать черную одежду. Согласно поверьям, это может привлечь печальные события или траур в дом.
  4. Не стоит брать деньги взаймы в Никифоров день, потом должник год будет жить в бедности.
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Эксперт по лжи раскрыл новую схему мошенничества через маркетплейсы
Профайлер Анищенко: мошенники жертву «дожимают» угрозами ФСБ, СК, банков
25 марта 2025, 17:20

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. И эта цепочка, кажется, не имеет своего конца.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с лайками на маркетплейсах.

«Тебе предлагают работу — ставить лайки, переходя по ссылке. Выплачивают даже первую зарплату. Потом включают в группу, и там схема, как будто необходимо выкупать товары и переводить деньги мошенникам. И там подставные люди, которым якобы деньги за это уже перевели. Они работают группой», — рассказал эксперт.

По его словам, дальше жертву «дожимают» звонками, угрозами ФСБ, СК, банков.

«По кругу человека водят по органам. Говорят, якобы он помогал преступнику и уверенным голосом запугивают, ставят какие-то сроки. Человек в страхе верит и ведется на это. Здесь нужна сила воли и критическое мышление», — объяснил профайлер.

Он озвучил несколько шагов, которые помогут не попасться на удочку мошенников.

  • Установить приложения, которые определяют звонки или не брать трубку, если звонит незнакомый номер.
  • Не предпринимать быстрых решений: если представляются правоохранительными органами, то попросить выслать повестку.
  • Обсуждать эти вопросы с родственниками, тренироваться, звоня друг другу. Придумать какое-то кодовое слово.

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Муж оказался тираном, а жизнь в эмиграции — адом: как россиянка Алиона Хильт сбежала из Германии спустя 11 лет
25 марта 2025, 16:54

Алиона Хильт (фото: Instagram* / aliona_hilt)

Ещё недавно переезд за границу казался многим россиянам синонимом успешной жизни. Европа, США, Канада — всё это манило возможностями, высоким уровнем жизни и перспективами. Однако сегодня всё больше людей, попробовавших жить за границей, возвращаются в Россию.
«Радио 1» расскажет историю Алионы Хильт, чья мечта о счастливой жизни за рубежом стала настоящим разочарованием. Она вышла замуж за немца, переехала в Германию, но спустя 11 лет приняла решение вернуться.

Как началась эмиграция: любовь и новые горизонты


До переезда в Германию Алиона работала в Турции и Индии в сфере бизнеса. В 2008 году, когда её виза закончилась, она вернулась в Россию для оформления документов. В этот период она помогала подруге в брачном агентстве, где и познакомилась с Армином — привлекательным немцем, который с первого взгляда покорил её сердце.

«Мы проболтали в ресторане всю ночь: он был интересным собеседником, излучал уверенность и надежность. На следующий день Армин уехал в Германию — у нас завязались романтические отношения на расстоянии», — рассказала Хильт.

В итоге Алиона отправилась в Германию вслед за возлюбленным и провела там три месяца, восхищаясь европейским укладом жизни. Вскоре она переехала окончательно, поселившись с Армином в небольшом городке Дормаген. Однако со временем сказка начала превращаться в испытание.

Алиона Хильт (фото: Instagram* / aliona_hilt)

Адаптация в Германии: разочарование в культуре и менталитете


Жизнь в маленьком городе быстро показала свою обратную сторону. Если поначалу всё казалось новым и интересным, то позже Алиона столкнулась с трудностями:

  • разобщённость и холодность местных жителей;
  • система доносов, которая оказалась социально одобряемой практикой. Соседи, улыбаясь при встрече, дважды вызывали полицию на их семью;
  • языковой барьер, который усложнял общение и адаптацию.

Всё это накладывалось на культурные различия в семье. Когда у пары появились дети, проблемы только усугубились.

Конфликт в семье: воспитание детей в двуязычной среде


Алиона считала важным, чтобы её дети знали русский язык. Она занималась со старшей дочерью Арджуной, читала ей сказки, смотрела советские мультфильмы. Однако, когда девочка пошла в детский сад, её никто не понимал.

Муж был категорически против изучения русского, считая его «ненужным» и «чужим». Алиона не согласилась. Она начала дважды в год возить дочь в Россию, чтобы та не забывала язык и культуру. Однако Арджуна все равно больше ассимилировалась в немецкую культуру.

Алиона Хильт (фото: Instagram* / aliona_hilt)

Младшая дочь Альмира, напротив, ощущала себя русской и даже называла себя «русской народной девочкой», что раздражало отца.

Жизнь в браке: финансовая зависимость и абьюз


Муж Алионы был уверен, что «вывез» её из «дыры» в Европу. Он не поддерживал её, смеялся над её попытками учить немецкий, критиковал её как жену и мать.

Несмотря на это, Алиона подрабатывала фотографом, шила купальники для соревнований, воспитывала детей и развивала блог, который впоследствии стал финансовым спасением для семьи. Когда муж потерял работу, именно её доход позволил им выжить. Они переехали в город Лилиенталь, купили дом и машину на её деньги.

«Я никогда не видела от своего мужа денег на маникюр или какие-то маленькие женские радости, хотя практически сразу после переезда забеременела и не могла сама зарабатывать», — призналась Хильт.

С годами Алиона осознала, что выбор невелик: терпеть или менять свою судьбу. Она предлагала мужу переехать в Россию, где он мог бы дистанционно управлять своим бизнесом. Ответ всегда был один: «Не сейчас, может, когда-нибудь». Но это «когда-нибудь» никогда не наступило: Армин не хотел покидать свою страну и так резко менять свою жизнь.

«И вот я там добилась успеха — стала выступающей спортсменкой в фитнесе, у меня брали интервью, я зарабатывала. Но мне было всё равно. Душа рвалась на родину постоянно. Муж меня не понимал. Я ходила к психотерапевту... Немцы инертные. Им надо поесть; с друзьями встретиться, чтобы тоже поесть; испечь пирог и съесть его. Вот этим заняты мысли. Больше их ничего не интересует», — рассказала Алиона.

Развод и побег: путь к новой жизни


Решение уйти пришло не сразу. В 2015 году Алиона уже пыталась сбежать в Петербург, оставив старшую дочь мужу. Но родители уговорили её вернуться в семью. Кроме того, она узнала, что беременна, поэтому решила дать отношениям второй шанс.

Алиона Хильт (фото: Instagram* / aliona_hilt)

Однако всё изменилось в новогоднюю ночь 2020 года. Во время скандала муж начал её душить, угрожая убийством. В ту же ночь она сбежала, оставив детей с мужем, так как забрать их тогда не представлялось возможным — Армин категорически отказался их отдавать. Он спрятал паспорта дочерей и заперся с ними в комнате.

«Я убежала из дома ночью, написала маме. Она ответила: "Приезжай, спасай себя», — поделилась девушка.

Спустя три недели, уже в более спокойном состоянии, Хильт вернулась, надеясь договориться о детях. Однако в этот момент началась пандемия, и строгие ограничения в Германии вынудили их провести вместе полтора года. Это время девушка использовала, чтобы наладить коммуникацию с мужем, а также начала работать с психотерапевтом. Ей было важно понять, как общаться с людьми, которые совершенно не способны к эмпатии. Работа со специалистом принесла свои результаты.

Возвращение в Россию: новая жизнь и переосмысление эмиграции


Из-за пандемии Алиона окончательно вернулась в Россию только в декабре 2021 года. В Германии она оставила дом и машину. Муж добровольно отдал ей младшую дочь, которая ощущала себя русской, но старшая осталась с ним — девочка сама не захотела уезжать в Россию.

Отношения со старшей дочерью тоже наладились. Если раньше она видела мать в слезах, то теперь — сильную женщину, которая смогла изменить свою жизнь.

Сегодня у Алионы миллионный блог, множество титулов, звание абсолютной чемпионки Северной Германии по фитнес-бикини. Она — успешный фитнес-тренер, 12 лет проводит онлайн-марафоны и уже написала пять книг, в том числе о своём опыте жизни за границей с абьюзером.

Алиона Хильт (фото: Instagram* / aliona_hilt)

Одиннадцать лет эмиграции она называет полезным опытом. Но если бы можно было повернуть время назад, предпочла бы, чтобы этого опыта не было.

«Читательницы говорили мне, что мой опыт позволил им выйти из зависимых отношений, добиться развода, почувствовать в себе силы жить дальше. Наша страна прекрасна. Никогда ничего лучшего там не было. Всегда Европа отставала в сервисе, там чудовищная бюрократия, индустрия красоты держится на наших девочках», — отметила Алиона.

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Кастрация мужчин, 100 тыс. рублей за роды школьницам и мини-юбки: как еще депутаты намерены повышать рождаемость в России?
25 марта 2025, 15:45

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)

В Правительстве РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики. Программа направлена на повышение рождаемости и «создание благоприятных условий для роста и развития детей по всей территории России». Региональные чиновники тоже не остаются в стороне и предлагают свои идеи по повышению демографии. Насколько далеко они готовы зайти в своих инициативах расскажет «Радио 1».

Депутат предложил кастрировать мужчин

Во время телеэфира на канале НТВ депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил кастрировать мужчин, которые становятся причиной решения женщин об аборте.

«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул?» — задался вопросом депутат.
Он добавил, что если женщина решилась на эту процедуру под давлением мужчины, то его необходимо кастрировать. Вегнер пояснил, что мужчина обязан чувствовать ответственность за зачатие ребенка.

«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — отметил депутат.

Зрители идею кастрации не оценили и обвинили чиновника в возбуждении ненависти, пообещав пожаловаться главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Несмотря на скандал, Вегнер от своих слов не отказался, отметив лишь, что высказался резко.
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Запрет абортов

Пытается жестко бороться с абортами и глава Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе призвали полностью запретить услуги по прерыванию беременности. Однако власти уточнили, что исключением будут являться аборты после изнасилования или по медицинским показаниям.


Коэффициент рождаемости сотрудников

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в ходе выступления на ВЭФ предложила работодателям отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников.

«Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — заявила депутат.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая (Фото: кадр из эфира ТК НТВ»)

Россиянок призвали носить мини-юбки

Депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко предложил россиянкам чаще носить мини-юбки в целях повышения рождаемости. Об этом он написал в своем посте на странице «ВКонтакте».
«Мы, депутаты Тарусы, призываем тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для улучшения демографической ситуации в России», — отметил Руденко.

Он также добавил, что «в 70-х годах все носили мини-юбки, и тогда браки были крепкими».

«Парням действительно нравятся девушки в мини (...) Сначала знакомства, затем брак и дети. Вот что я хотел сказать», — уточнил депутат.


Выплаты беременным школьницам

В Орловской области будет введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для школьниц, которые встали на учет по беременности. Указ об этом подписал губернатор региона Андрей Клычков. Первоначально такая мера была разработана для беременных студенток с целью повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в регионе. Подобные выплаты для беременных студенток уже действуют в Воронежской и Нижегородской областях.

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Проверка фертильности и демонстрация УЗИ

В Минздраве предложили ввести в больницах меры убеждения женщин, принявших решение об аборте. Таким пациенткам хотят показывать на УЗИ сердцебиение плода. Кроме того, их намерены размещать в палатах с теми женщинами, кто очень хочет ребенка, но имеет угрозу выкидыша.

В рамках повышения рождаемости в Москве был запущен проект, посвященный репродукции и планированию беременности. Так, с 12 сентября жительницы столицы в возрасте от 18 до 40 стали получать уведомления о необходимости сдать анализ на «Антимюллеров гормон» (АМГ), который является важным показателем репродуктивной способности.

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