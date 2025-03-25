Россияне могут стать участниками акции «Услышать Победу»

В России в преддверии юбилея Великой Победы над фашизмом проходит уникальный проект, позволяющий погрузиться в атмосферу исторического мая 1945 года. Об этом сообщается на сайте «80 Победа».
Каждый россиянин сможет поучаствовать в акции «Услышать Победу», соприкоснуться с живыми свидетельствами военного времени. Для этого достаточно набрать бесплатный номер 8 (800) 200-0905.
Видео: сайт may9.ru
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«На горячей линии можно услышать голоса тех, кто был непосредственным участником великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Жуков выступает во время подписания капитуляции. Помимо этого, можно послушать воспоминания Лидии Овчаренко – легендарной регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот», – говорится в сообщении.Акция продлится до 15 мая.
Видео: сайт may9.ru
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Лора Луганская