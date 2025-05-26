Россияне назвали главные критерии безопасности жилья

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Большинство россиян считают, что для безопасности жилья в многоквартирных домах при строительстве должны применяться огнестойкие материалы, а в подъездах необходимы камеры видеонаблюдения, домофон и противопожарные двери. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на опрос девелопера СК10.
Кроме того, 18% респондентов отметили, что на качество интерьера влияют высота потолков и долговечность материалов, природные цвета назвали 10% опрошенных, ещё 8% обратили внимание на стеклянные двери. 46% заявили, что на вид подъезда влияют все эти факторы одновременно.
При этом 30% россиян главным недостатком в подъездах назвали отсутствие камер видеонаблюдения, а 14% недовольны нехваткой мест для хранения колясок и велосипедов.
Тем временем почти половина (40%) опрошенных москвичей уверены, что для семьи с одним ребенком достаточно квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на результаты опроса девелоперской компании Tekta Group и платформы Яндекс Взгляд.
Большинство опрошенных считают, что площадь квартиры должна быть не менее 86 метров, а четверть россиян не против жить на площади в 56–70 метров.
Также 45% респондентов считают необходимым наличие второго санузла в квартире, а 44% выбрали балкон, ещё 39% — кладовую. При этом ключевым объектом инфраструктуры для семьи с ребенком является детская площадка.
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При этом 30% россиян главным недостатком в подъездах назвали отсутствие камер видеонаблюдения, а 14% недовольны нехваткой мест для хранения колясок и велосипедов.
«Подъезд, парадная, лобби — как бы мы ни называли пространство, с которого начинается дом, оно напрямую влияет на качество жизни людей. Поэтому жильцы особенно ценят его характеристики, которые позволяют им ощущать комфорт и безопасность», — приводят «Известия» слова руководителя отдела коммерческого продукта девелоперской компании СК10 Сергея Кистерева.
Тем временем почти половина (40%) опрошенных москвичей уверены, что для семьи с одним ребенком достаточно квартиры с двумя комнатами и объединенной кухней-гостиной. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на результаты опроса девелоперской компании Tekta Group и платформы Яндекс Взгляд.
«По мнению других 32% респондентов, семье из троих человек достаточно классической двухкомнатной квартиры. Лишь 5% готовы поселиться с ребенком в студии», — говорится в материале.
Большинство опрошенных считают, что площадь квартиры должна быть не менее 86 метров, а четверть россиян не против жить на площади в 56–70 метров.
Также 45% респондентов считают необходимым наличие второго санузла в квартире, а 44% выбрали балкон, ещё 39% — кладовую. При этом ключевым объектом инфраструктуры для семьи с ребенком является детская площадка.
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Элина Позднякова