Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки
Большинство жителей крупных городов России начинают готовиться к новогодним праздникам заранее и стараются распределить расходы на подарки ещё до наступления декабря. При этом предпочтения покупателей различаются: одни выбирают вещи ручной работы, другие отдают предпочтение книгам, гаджетам и ювелирным украшениям. Такие результаты показало исследование аналитиков ювелирного бренда SOKOLOV, в котором приняли участие 1,2 тысячи жителей крупных российских городов.
Согласно опросу, 38% респондентов рассчитывают уложиться с общими расходами на подарки в 20 тысяч рублей. Ещё 37% готовы выделить от 20 до 50 тысяч рублей, а почти четверть участников (24%) планируют потратить более 50 тысяч рублей.
Почти половина опрошенных (44%) приступает к подготовке новогодних презентов уже осенью. При этом 20% стараются заранее отслеживать выгодные предложения и акции, 14% рассчитывают воспользоваться скидками в период «Чёрной пятницы», а 11% начинают покупать подарки с сентября по ноябрь, чтобы не сталкиваться с крупными единовременными расходами перед праздниками.
Наиболее популярным вариантом презента стали подарки, сделанные своими руками: их планируют подготовить 34% участников исследования. Также в числе востребованных вариантов оказались кондитерские изделия (32%), книги (31%), товары для дома и электронные гаджеты (по 30%). Ювелирные украшения рассматривают в качестве подарка 18% респондентов, передает Петербургский дневник.
При этом представления о желанных подарках для себя несколько отличаются. Среди жителей Санкт-Петербурга наиболее популярными оказались книги — их выбрали 40% участников опроса. Электронику и гаджеты предпочли бы получить 37%, изделия ручной работы, абонементы на занятия спортом или услуги по уходу за собой — 34%. Косметику назвали желанным подарком 29% респондентов.
Важную роль играет и то, каким образом преподносят сюрпризы. Для 36% опрошенных предпочтительнее один действительно желанный подарок, чем несколько небольших презентов. Ещё 27% хотели бы получить неожиданное поздравление, а 12% считают совместно проведённое время более ценным, чем материальные вещи.
При этом заранее согласовывать стоимость новогодних подарков готовы далеко не все. Только около 12,5% опрошенных петербуржцев обсуждают бюджет таких покупок до праздников. Почти половина участников исследования (45%) признались, что подарок, стоимость которого заметно превышает цену их собственного презента, вызвал бы у них неловкость. Для 17% это стало бы проблемой только в случае подарка от близких людей, каждый седьмой испытывал бы дискомфорт независимо от того, кто преподнёс сюрприз, а 13% чувствовали бы себя неудобно, если бы дорогой подарок сделал малознакомый человек.
Большинство респондентов в целом положительно оценивают презенты от близких: 69% заявили, что обычно остаются ими довольны. Однако даже в случае неудачного выбора подарка многие не спешат от него избавляться. Каждый седьмой продолжил бы пользоваться такой вещью, а 13% отложили бы её до подходящего случая. Вместе с тем более четверти участников опроса (27%) признались, что могут передарить ненужный презент другому человеку.
Читайте также: