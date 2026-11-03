Россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодние подарки

03 ноября 2026, 16:00

SOKOLOV: большинство россиян потратят на новогодние подарки до 20 тысяч рублей

Фото: iStock/DragonImages

Большинство жителей крупных городов России начинают готовиться к новогодним праздникам заранее и стараются распределить расходы на подарки ещё до наступления декабря. При этом предпочтения покупателей различаются: одни выбирают вещи ручной работы, другие отдают предпочтение книгам, гаджетам и ювелирным украшениям. Такие результаты показало исследование аналитиков ювелирного бренда SOKOLOV, в котором приняли участие 1,2 тысячи жителей крупных российских городов.