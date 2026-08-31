Лавров рассказал о планах НАТО использовать Арктику для сдерживания России

31 августа 2026, 01:21

Лавров: НАТО хочет превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания РФ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что НАТО намеревается превратить Арктику в новый фронт противостояния, чтобы сдерживать развитие России и её союзников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».