Лавров рассказал о планах НАТО использовать Арктику для сдерживания России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что НАТО намеревается превратить Арктику в новый фронт противостояния, чтобы сдерживать развитие России и её союзников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности».
Лавров пояснил, что НАТО проводит усиленные военные приготовления у северных границ РФ, организует масштабные учения агрессивной направленности с привлечением внерегиональных стран и создаёт новые элементы командно-штабной структуры. Так, например, в феврале 2026 года НАТО запустила операцию «Арктический часовой» для расширения своего присутствия в высоких широтах.
Глава МИД РФ также отметил, что Запад пытается блокировать механизмы многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере. Единственным сохранившимся межправительственным форматом остаётся Арктический совет, который, по словам Лаврова, подходит к своему 30-летнему юбилею не в лучшей форме. Сейчас страны НАТО, пытаясь обсуждать арктические проблемы без Москвы, дискредитируют эту организацию.
Ранее Финляндия объявила о начале военных учений у границ России. Они продлятся с 28 августа по 4 сентября. В манёврах задействуют порядка 3,6 тысячи военнослужащих и свыше 550 единиц техники. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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