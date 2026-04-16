Россияне смогут увидеть «малый парад планет» 18 апреля

16 апреля 2026, 19:45

18 апреля жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление — на утреннем небе выстроятся сразу четыре планеты. Речь идёт о Сатурне, Марсе, Меркурии и Нептуне, которые окажутся в узком секторе неба и создадут эффект «парада».





Эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что планеты движутся вокруг Солнца в одной плоскости — вдоль эклиптики.

«Когда несколько небесных тел оказываются в пределах небольшого участка этой линии, возникает иллюзия, будто они выстроились в ряд, хотя на самом деле между ними миллионы километров», — заявил учёный.