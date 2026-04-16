Россияне смогут увидеть «малый парад планет» 18 апреля
18 апреля жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление — на утреннем небе выстроятся сразу четыре планеты. Речь идёт о Сатурне, Марсе, Меркурии и Нептуне, которые окажутся в узком секторе неба и создадут эффект «парада».
Эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что планеты движутся вокруг Солнца в одной плоскости — вдоль эклиптики.
«Когда несколько небесных тел оказываются в пределах небольшого участка этой линии, возникает иллюзия, будто они выстроились в ряд, хотя на самом деле между ними миллионы километров», — заявил учёный.Бурмистров сообщил, что три планеты — Марс, Сатурн и Меркурий — можно увидеть невооружённым глазом, а для Нептуна потребуется телескоп. Лучшее время для наблюдений — за полчаса до восхода Солнца. Явление останется заметным несколько дней вокруг этой даты. Максимальное сближение планет произойдёт 20 апреля.