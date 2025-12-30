Подмосковные следователи предупредили о вовлечении подростков в схемы мошенников

30 декабря 2025, 19:13

оригинал Видео: пресс-служба ГУ СК РФ по МО

В Подмосковье в последнее время участились случаи вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы. Поэтому родителям и педагогам необходимо провести с детьми и подростками беседы для профилактики преступлений.





Об этом предупредили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.

«За последние месяцы подростки стали фигурантами уголовных дел в Наро-Фоминске, Химках, Раменском, Егорьевске и Одинцове. Схема действия мошенников – стандартная. Она представляет собой коммуникацию с несовершеннолетними посредством мессенджеров. Предлагая лёгкий заработок, где подростки выступают в роли курьеров при передаче денег, мошенники стремятся завладеть ими под обманным предлогом», – рассказали в ведомстве.

«Разъяснительные беседы могут значительно повлиять на развитие правосознания подростков, позволят им быть бдительнее и информировать взрослых о подозрительной активности, которая зачастую развивается в интернете. Следует помнить, что в случае поступления подозрительных сообщений или звонков с незнакомых номеров нужно обращаться в правоохранительные органы», – отметили следователи.