В Авачинском заливе на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
В Авачинском заливе на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6.5. Об этом сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) в своем Telegram-канале.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане на глубине 51,2 километра на расстоянии примерно 170 километров от Петропавловска-Камчатского.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили эти толчки — их сила достигала 4 баллов. Подписчики канала КФ ФИЦ ЕГС РАН в комментариях также подтвердили, что почувствовали толчки.
Спасатели подчеркнули, что угроза цунами при этом не объявлялась.
Ранее «Радио 1» передавало, что в МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников, знание которых обезопасит детей. Распространение информации связано с тем, что в полицию продолжают регулярно поступать сообщения о случаях, когда несовершеннолетние становятся жертвами обмана аферистов.
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