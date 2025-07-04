Россияне жалуются на сбои операторов мобильной связи по всей стране

Россияне пожаловались на сбои в работе МТС и Мегафон
Фото: istockphoto/Tippapatt

На сбои в работе операторов мобильной связи пожаловались россияне по всей стране. По данным Telegram-каналов, жалобы поступают на работу МТС, Теле2, Мегафон, Билайн и других. Обозреватели подчеркнули, жалоб так много, что их не выдержал сайт, сообщающий о сбоях.



По словам жителей некоторых регионов, у них пропадал даже домашний интернет. Журналисты уже шутят на тему возвращения в начало XX века и говорят о полной изоляции.

Перед этим синоптик рассказывал москвичам, когда в город вернется летнее тепло. По словам метеоролога Александра Шувалова, в столице значительно потеплеет уже на следующей неделе. В выходные температура будет не выше +22°С.

Никита Кротов

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