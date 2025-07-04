Россияне жалуются на сбои операторов мобильной связи по всей стране

04 июля 2025, 14:52

Россияне пожаловались на сбои в работе МТС и Мегафон

Фото: istockphoto/Tippapatt

На сбои в работе операторов мобильной связи пожаловались россияне по всей стране. По данным Telegram-каналов, жалобы поступают на работу МТС, Теле2, Мегафон, Билайн и других. Обозреватели подчеркнули, жалоб так много, что их не выдержал сайт, сообщающий о сбоях.