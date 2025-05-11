Россиянин через суд доказал свое право купить телевизор за 480 рублей

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Житель Уфы через суд доказал свое право приобрести телевизор из магазина за 480 рублей. История с покупкой началась еще два года назад.
Как сообщает «Честный репортаж», пару лет назад мужчина на одном из маркетплейсов выбрал себе телевизор. В тот момент на товар распространялась акция, по которой «телевизионный ящик» фирмы LG стоил всего 480 рублей. Однако заказ не был выполнен. Магазин просто предложил вернуть деньги. Продавцы свой отказ обосновали тем, что распродажа уже была завершена и такой модели телевизора в наличии больше нет.
Покупатель решил обратиться в суд. Жалоба мужчины была удовлетворена. Магазин в свою очередь обжаловал данное решение суда в апелляционной инстанции. Там встали на сторону продавца. Однако уже Верховный суд России постановил телевизор передать покупателю, а сам иск вернули в Верховный суд Башкирии. По итогу мужчина окончательно выиграл судебную тяжбу и стал обладателем телевизора, рыночная стоимость которого в 100 раз превышает ту, за которую покупатель приобрел его.
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Покупатель решил обратиться в суд. Жалоба мужчины была удовлетворена. Магазин в свою очередь обжаловал данное решение суда в апелляционной инстанции. Там встали на сторону продавца. Однако уже Верховный суд России постановил телевизор передать покупателю, а сам иск вернули в Верховный суд Башкирии. По итогу мужчина окончательно выиграл судебную тяжбу и стал обладателем телевизора, рыночная стоимость которого в 100 раз превышает ту, за которую покупатель приобрел его.
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