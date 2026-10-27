В Петербурге банда подростков ставит сверстников на колени за отказ платить «дань»

27 октября 2026, 19:01

В Петербурге проверят школу на фоне данных о травле и вымогательстве

Фото: istockphoto/Chalabala

В Московском районе Петербурга началась проверка из-за сообщений о травле в школе. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы администрации района Александра Захарова в социальной сети «ВКонтакте».





Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram-канале видео и обращение матери одного из учеников. По словам женщины, в учебном заведении «орудует банда подростков», которые заставляют сверстников платить «дань», а в случае отказа угрожают избиением и принуждают записывать на видео извинения стоя на коленях в школьном туалете.





«Держу ситуацию на личном контроле. В настоящее время проводится проверка материалов, получивших распространение в социальных сетях и касающихся школы №353. Администрация района и школы оказывают необходимое содействие в работе по данным материалам правоохранительным органам», — говорится в публикации Захаровой.