Россиянин четырежды попадался пьяным за рулем и получил срок
Жителя Нижнего Новгорода в четвертый раз задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Pravda-nn.ru.
Мужчина праздновал покупку машины с продавцом, после чего сел за руль. Ранее его уже трижды судили за аналогичное преступление. Нарушитель признал вину и подтвердил, что его неоднократно лишали прав.
Дивеевский межрайонный суд приговорил нижегородца к году и девяти месяцам колонии общего режима, а также лишил прав на 5,5 года. Его автомобиль конфисковали.
Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Читы приговорили к 3,5 годам колонии за вождение в нетрезвом виде. Россиянин попадался на пьяной езде восемь раз.
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