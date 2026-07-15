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Россиянин четырежды попадался пьяным за рулем и получил срок

Нижегородец получил почти два года колонии за пьяное вождение
Фото: iStock/Ilya Burdun

Жителя Нижнего Новгорода в четвертый раз задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Pravda-nn.ru.



Мужчина праздновал покупку машины с продавцом, после чего сел за руль. Ранее его уже трижды судили за аналогичное преступление. Нарушитель признал вину и подтвердил, что его неоднократно лишали прав.

Дивеевский межрайонный суд приговорил нижегородца к году и девяти месяцам колонии общего режима, а также лишил прав на 5,5 года. Его автомобиль конфисковали.

Ранее сообщалось, что 38-летнего жителя Читы приговорили к 3,5 годам колонии за вождение в нетрезвом виде. Россиянин попадался на пьяной езде восемь раз.

Лидия Пономарева

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