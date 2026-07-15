Россиянин четырежды попадался пьяным за рулем и получил срок

15 июля 2026, 16:05

Нижегородец получил почти два года колонии за пьяное вождение

Фото: iStock/Ilya Burdun

Жителя Нижнего Новгорода в четвертый раз задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Pravda-nn.ru.