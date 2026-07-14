Россиянин в восьмой раз попался на пьяной езде и поплатился
38-летнего жителя Чите приговорили к 3,5 годам колонии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкальского края в мессенджере Max.
Нетрезвого водителя остановили ночью 14 ноября 2025 года возле бара на проспекте Маршала Рокоссовского. Впервые мужчина попался на пьяной езде в 2017-м — тогда он отделался штрафом и условным сроком.
По той же причине его отправили в колонию-поселение в 2020-м, а в 2021-м — в колонию общего режима. Каждый раз суд лишал автомобилиста прав, но он снова выпивал и садился за руль. Попавшись на пьяной езде в восьмой раз, рецидивист лишился свободы на 3,5 года, а прав — на шесть лет.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав задавил двух женщин в Красноярском крае.
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