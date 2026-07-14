Россиянин в восьмой раз попался на пьяной езде и поплатился

14 июля 2026, 15:13

Житель Читы в восьмой раз попался на пьяной езде и получил 3,5 года колонии

Фото: iStock/Daria Kulkova

38-летнего жителя Чите приговорили к 3,5 годам колонии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкальского края в мессенджере Max.