Подозрительную игрушку с запиской нашли в одном из районов Москвы

10 июля 2026, 12:42

Подозрительную игрушку с запиской обнаружили в Ховрино на детской площадке

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве, в районе Ховрино, правоохранители и кинологи проводят проверку после обнаружения подозрительного предмета возле детской игровой зоны. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».