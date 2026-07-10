Подозрительную игрушку с запиской нашли в одном из районов Москвы
В Москве, в районе Ховрино, правоохранители и кинологи проводят проверку после обнаружения подозрительного предмета возле детской игровой зоны. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».
По информации источника, на одной из скамеек оставили самодельную игрушку, выполненную в виде корзины с воздушным шаром. К ней прилагалась записка с необычной просьбой — перенести находку по адресу: улица Лавочкина, дом 46, и оставить у припаркованного рядом автомобиля.
В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты-кинологи с собаками, которым предстоит установить, представляет ли обнаруженный предмет опасность для окружающих. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что силовики проверяют подозрительный автомобиль на улице Леси Украинки в Москве. Подробности в нашем материале.
Читайте также: