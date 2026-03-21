Россиянин пытался остудить у жены половину ее груди

21 марта 2026, 12:04

В Подмосковье муж пытался отсудить у жены половину стоимости ее силиконовой груди

Житель Подмосковья, подавший на развод после 12 лет брака, пытался разделить совместно нажитое имущество. К нему он также отнес силиконовую грудь жены, которую она сделала в начале их совместной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.