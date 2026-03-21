Россиянин пытался остудить у жены половину ее груди
Житель Подмосковья, подавший на развод после 12 лет брака, пытался разделить совместно нажитое имущество. К нему он также отнес силиконовую грудь жены, которую она сделала в начале их совместной жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Семейный юрист Яна Киреева рассказала, что истец просил оставить себе недвижимость, включая земельный участок, и половину денег на счетах. Кроме того, он хотел передать бывшей возлюбленной общие кредиты и взыскать с нее половину суммы, потраченной на увеличение груди — 65 тысяч рублей.
Свое необычное пожелание мужчина объяснил тем, что деньги на пластическую операцию брались из семейного бюджета. Однако суд отказал ему в удовлетворении этого требования.
Ранее сообщалось, что житель Красноярска пытался отсудить у бывшей жены более двух миллионов рублей, потраченных на проституток.
