Россиянин ценой собственной жизни спас жену от медведя
Житель Казани погиб, отвлекая на себя медведя, чтобы его жена и коллеги успели спастись. Женщина получила тяжелую травму ноги, но врачи Республиканской клинической больницы Татарстана смогли ее восстановить, сообщила пресс-служба клиники.
По данным агентства «Татар-информ», Инцидент произошел 4 октября в Иркутской области, куда супруги находились в командировке. 55-летняя женщина работала поваром у геологов, а ее муж — водителем. Когда коллеги собирались в баню после рабочего дня, хищник вышел из леса к жилым домикам, начал ломать двери и выбивать окна, пытаясь проникнуть внутрь. Мужчина отвлек медведя на себя, чтобы жена и коллеги успели спастись. Женщина выпрыгнула из окна второго этажа и получила многооскольчатый перелом верхней трети большеберцовой кости с полным смещением и дефектом костного вещества.
Травматологам предстояло сделать три операции в одной, чтобы собрать ногу заново. Сначала установили аппарат Илизарова, чтобы растянуть смещенную голень и выровнять ее по оси. Затем наложили пластину с винтами, зафиксировав одну колонну кости, после чего проделали то же самое со второй. Дополнительная сложность заключалась в том, что бедренная кость продавила вниз большеберцовую, образовав дефект.
Вмешательство длилось четыре часа и прошло успешно. Уже на следующий день пациентка смогла встать на ноги и ходить с ходунками. По оценкам врачей, полное восстановление займет до полугода, а в ближайшее время женщину выпишут домой для реабилитации.
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