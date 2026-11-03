Россиянин ценой собственной жизни спас жену от медведя

03 ноября 2026, 18:00

В Казани врачи спасли ногу женщине, пострадавшей при нападении медведя

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Житель Казани погиб, отвлекая на себя медведя, чтобы его жена и коллеги успели спастись. Женщина получила тяжелую травму ноги, но врачи Республиканской клинической больницы Татарстана смогли ее восстановить, сообщила пресс-служба клиники.