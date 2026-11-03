В Калужской области загорелся питомник, погибло почти два десятка животных
В Калужской области пожар унес жизни четырех кошек и 16 собак
При пожаре в питомнике в Боровском районе Калужской области погибли шестнадцать собак и четыре кошки. Об этом сообщили в ГУМЧС России по региону.
По данным районного информационного центра Боровского района, питомник для животных расположен в деревне Совьяки, пишет РИА Новости. Как отметили в центре, задымление было настолько сильным, что животные погибли до приезда спасателей.
Ранее в Ленобласти загорелся ТЦ. Эвакуировали 30 человек. Площадь пожара не уточняется.
Кроме того, огнеборцы потушили пламя в пансионате для пожилых людей под Лосино-Петровским. Людей призвали соблюдать пожарную безопасность.
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