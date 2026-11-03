В Калужской области загорелся питомник, погибло почти два десятка животных

03 ноября 2026, 17:23

В Калужской области пожар унес жизни четырех кошек и 16 собак

Фото: istockphoto/DmyTo

При пожаре в питомнике в Боровском районе Калужской области погибли шестнадцать собак и четыре кошки. Об этом сообщили в ГУМЧС России по региону.