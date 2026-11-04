Россиянин застрял на пике в Казахстане на высоте более 3000 метров
Турист из России заблудился при спуске с пика Скалистый в Большом Алматинском ущелье в окрестностях Алматы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
41-летний мужчина сумел подняться на вершину высотой 3332 метра, однако на обратном пути сбился с маршрута и не смог самостоятельно найти дорогу. Ситуацию осложнило резкое похолодание — температура воздуха опустилась до минус 11 градусов. Спасатели вовремя обнаружили путешественника и проводили его до туристической базы «Эдельвейс». Травм россиянин не получил.
Ранее сообщалось, что в Сочи медведь загнал туристку в старый тоннель под Красной поляной. Прибывшие на место специалисты нашли перепуганную женщину примерно в километре от основной тропы. Путешественницу успокоили, после чего помогли ей выбраться из леса.
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