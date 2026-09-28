Россиянину раздавило голову упавшей машиной

28 сентября 2026, 21:11

В Орске врачи спасли мужчину, на голову которого упал автомобиль

Фото: iStock/AndreyPopov

Врачи Орской городской больницы спасли пациента с множественными переломами черепа, которые он получил при ремонте машины. Об этом сообщила пресс-служба здравницы на своей странице во «ВКонтакте».