Россиянину раздавило голову упавшей машиной
Врачи Орской городской больницы спасли пациента с множественными переломами черепа, которые он получил при ремонте машины. Об этом сообщила пресс-служба здравницы на своей странице во «ВКонтакте».
Мужчина чинил автомобиль в гараже, когда тот сорвался с домкрата и упал ему прямо на голову. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение: медики диагностировали у него тяжелые травмы головы, но смогли стабилизировать состояние. Сейчас россиянин продолжает лечение в отделении нейрохирургии.
Ранее сообщалось, что врачи Красногорской клинической больницы спасли жизнь пенсионерки, отравившейся грибами. Пожилую пациентку, страдавшую от многократной рвоты, диареи, озноба и слабости, доставила в стационар скорая помощь. Со слов родственников, они пытались помочь ей, но, когда не смогли разбудить утром, вызвали медиков.
Оказалось, что за четыре дня до госпитализации женщина собрала большое количество груздей и опят, приготовила их и ела ежедневно, не убирая в холодильник.
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