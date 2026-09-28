Россиянин дважды протаранил вход в бизнес-центр в поисках обидчика

28 сентября 2026, 19:17

В Донецке пьяный водитель дважды протаранил вход в бизнес-центр

Фото: MAX/mvd80

В Донецке водитель дважды въехал в бизнес-центр в поисках обидчика. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ДНР.