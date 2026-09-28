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Россиянин дважды протаранил вход в бизнес-центр в поисках обидчика

В Донецке пьяный водитель дважды протаранил вход в бизнес-центр
Фото: MAX/mvd80

В Донецке водитель дважды въехал в бизнес-центр в поисках обидчика. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ДНР.



По данным ведомства, все произошло ночью 26 сентября. В полицию заявили о водителе Volkswagen, который специально протаранил вход бизнес-центра «Пушкинский». Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 32-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный рассказал, что вступил конфликт с другим посетителем, который отказался выходить на улицу для выяснения отношений. Тогда мужчина сел за руль и дважды ударил во входную дверь, чтобы попасть в холл. Нарушителя привлекли к административной ответственности, его действия также попадают под статьи Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП под Хабаровском.

Лидия Пономарева

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