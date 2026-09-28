Россиянин дважды протаранил вход в бизнес-центр в поисках обидчика
В Донецке водитель дважды въехал в бизнес-центр в поисках обидчика. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ДНР.
По данным ведомства, все произошло ночью 26 сентября. В полицию заявили о водителе Volkswagen, который специально протаранил вход бизнес-центра «Пушкинский». Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 32-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанный рассказал, что вступил конфликт с другим посетителем, который отказался выходить на улицу для выяснения отношений. Тогда мужчина сел за руль и дважды ударил во входную дверь, чтобы попасть в холл. Нарушителя привлекли к административной ответственности, его действия также попадают под статьи Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП под Хабаровском.
Читайте также: