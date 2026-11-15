Россиянка почти месяц провела в центре временного содержания в Китае из-за одной ошибки

15 ноября 2026, 18:50

Россиянка почти месяц провела в центре временного содержания в Китае из-за ошибки в визе

Фото: iStock/Hleb Usovich

Россиянка почти месяц провела в центре временного содержания в Китае из-за ошибки в визе, после чего ее депортировали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.