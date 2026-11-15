Россиянка почти месяц провела в центре временного содержания в Китае из-за одной ошибки
Россиянка почти месяц провела в центре временного содержания в Китае из-за ошибки в визе, после чего ее депортировали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, сначала путешественницу увезли в миграционную службу, где почти сутки допрашивали. Причиной задержания стали проблемы с рабочей визой, которую россиянка оформляла через китайского агента.
Затем с женщины взыскали штраф и поместили ее в центр временного содержания, где она должна была находиться две недели. Однако по истечении срока ее так и не отпустили — в центре она провела еще около полутора недель. После этого путешественницу депортировали из страны и запретили возвращаться обратно в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что у российской туристки отказали ноги и пропал голос после того, как она съела мускатные орехи, купленные на рынке на Бали.
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