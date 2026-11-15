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Ураган в Индонезии повредил сотни жилых домов

В Индонезии из-за урагана пострадали три человека и 588 жилых домов
Фото: iStock/Zolnierek

В Индонезии из-за непогоды пострадали три человека и сотни жилых домов. Об этом сообщило Национальное агентство страны по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).



По данным ведомства, два человека получили легкие травмы, еще один — тяжелые. Кроме того, предварительно, оказались повреждены 588 жилых домов.

Ураган с ливнем обрушился на округ Западный Бандунг 13 ноября около 14:30 (10:30 мск). Повреждения инфраструктуры зарегистрировали в девяти деревнях. По информации координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи, свои дома оставили 12 человек.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Санта‑Катарина, который пользуется большой популярностью у туристов, торнадо повредил аэропорт Чапеко.

Лидия Пономарева

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