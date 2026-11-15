Ураган в Индонезии повредил сотни жилых домов

15 ноября 2026, 18:10

В Индонезии из-за урагана пострадали три человека и 588 жилых домов

Фото: iStock/Zolnierek

В Индонезии из-за непогоды пострадали три человека и сотни жилых домов. Об этом сообщило Национальное агентство страны по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).