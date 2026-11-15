Ураган в Индонезии повредил сотни жилых домов
В Индонезии из-за непогоды пострадали три человека и сотни жилых домов. Об этом сообщило Национальное агентство страны по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).
По данным ведомства, два человека получили легкие травмы, еще один — тяжелые. Кроме того, предварительно, оказались повреждены 588 жилых домов.
Ураган с ливнем обрушился на округ Западный Бандунг 13 ноября около 14:30 (10:30 мск). Повреждения инфраструктуры зарегистрировали в девяти деревнях. По информации координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи, свои дома оставили 12 человек.
Ранее сообщалось, что в бразильском штате Санта‑Катарина, который пользуется большой популярностью у туристов, торнадо повредил аэропорт Чапеко.
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