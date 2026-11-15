У россиянки отказали ноги после одного угощения на Бали
У российской туристки отказали ноги и пропал голос после того, как она съела на Бали мускатные орехи, купленные на местном рынке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
На отдыхе женщина с дочерью приобрела специи, и продавцы в благодарность подарили им шесть мускатных орехов — два съела девочка, а четыре достались ее матери. Вскоре россиянке стало плохо: ее с анафилактическим шоком госпитализировали и поставили капельницы. После лечения состояние пациентки временно улучшилось, но затем самочувствие снова ухудшилось, после чего она повторно обратилась к медикам.
Туристка обвинила своего водителя в том, что тот не предупредил об опасности мускатных орехов. В больших дозах содержащийся в них миристицин может вызвать отравление с нарушением сознания, галлюцинациями и другими неврологическими симптомами.
Ранее сообщалось, что российские консулы выясняют обстоятельства пожара на катере с гражданами РФ на Бали.
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