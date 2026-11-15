У россиянки отказали ноги после одного угощения на Бали

15 ноября 2026, 16:33

У россиянки отказали ноги и пропала речь из-за съеденных на Бали мускатных орехов

Фото: iStock/FTiare

У российской туристки отказали ноги и пропал голос после того, как она съела на Бали мускатные орехи, купленные на местном рынке. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.