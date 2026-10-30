Россиянка получила ожог роговицы обоих глаз после наращивания ресниц
Жительница Санкт-Петербурга потребовала полмиллиона рублей с мастера по наращиванию ресниц, из-за которого получила ожог роговицы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Согласно материалам дела, в апреле прошлого года потерпевшая пришла к специалисту, работавшему на дому, и заплатила за процедуру полторы тысячи рублей. Когда мастер снимал ресницы, у клиентки начали сильно щипать глаза.
Впоследствии врачи диагностировали у девушки ожог роговицы обоих глаз первой степени. Урегулировать конфликт мирным путем ей не удалось. В иске петербурженка указала, что пережила физические страдания и опасалась лишиться зрения, а также долгое время не могла вести привычный образ жизни. В суде она потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 14-летний школьник получил химический ожог глаза во время домашних экспериментов.
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