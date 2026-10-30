Россиянка получила ожог роговицы обоих глаз после наращивания ресниц

30 октября 2026, 18:38

Петербурженка требует 500 тысяч рублей с мастера за ожог глаз при снятии ресниц

Фото: iStock/dimid_86

Жительница Санкт-Петербурга потребовала полмиллиона рублей с мастера по наращиванию ресниц, из-за которого получила ожог роговицы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.