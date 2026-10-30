В Ростове-на-Дону произошло ДТП с автобусом и машиной коммунальщиков
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом в Макс сообщила региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, автобус столкнулся с автомобилем коммунальной службы. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. По предварительной информации Don Mash, в аварии пострадали люди.
Кроме того, утром на трассе Рас-Гариб — Хургада в Египте столкнулись пассажирский автобус и грузовик с песком. По данным российского генконсульства, в результате ДТП погибли два человека, 27 пострадали.
Среди пострадавших — четверо граждан РФ, троих из них госпитализировали. У пострадавших диагностировали ушибы различных частей тела, у двух человек врачи заподозрили переломы. Среди получивших травмы — как минимум трое детей.
Читайте также: