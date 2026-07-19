19 июля 2026, 10:44

21-летняя саратовчанка с протезом бедра покорила Эльбрус

Кадр из видео: Телеграм/fond_zhiznvdvizhenii

Россиянка с протезом ноги покорила Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Жизнь в Движении» в своем телеграм-канале.