Россиянка с протезом ноги покорила Эльбрус
Россиянка с протезом ноги покорила Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Жизнь в Движении» в своем телеграм-канале.
Всего два дня назад, 17 июля, 21-летняя жительница Саратова Александра Гладкова достигла высшей точки Европы — 5642 метра. При этом в 15 лет она пережила несчастный случай и перенесла ампутацию бедра.
Экспедиция проходила в рамках проекта «Путь к вершинам» под руководством профессионального горного гида Антона Бричевского, совершившего более 110 восхождений на Эльбрус. Для девушки это была не первая попытка: прошлым летом она поднялась до отметки 5350 метров, но не дошла до конца из-за штормового предупреждения.
После спуска саратовчанка призналась, что прошлогодняя неудача научила ее терпению, но мечта подняться на вершину не исчезла. Она выразила надежду, что ее пример вдохновит других людей с тяжелыми травмами осознать, что жизнь продолжается и в ней есть место для больших достижений.
Гид отметил, что успех восхождения стал возможен благодаря отличной физической подготовке Гладковой, правильному психологическому настрою и планомерной акклиматизации.
Ранее сообщалось, что 90-летний американский врач на пенсии Арт Улен может стать самым пожилым покорителем пика Ухуру горы Килиманджаро, если его достижение подтвердит Книга рекордов Гиннесса.
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