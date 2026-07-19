Россияне требуют закрыть отель в Грузии, где избили туристку за русскую речь

19 июля 2026, 10:27

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Рейтинг отеля Agareni Estate в Кахетии, в котором грузин избил туристку за русскую речь, упал до 2,4 балла из пяти за несколько часов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.