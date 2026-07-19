Россияне требуют закрыть отель в Грузии, где избили туристку за русскую речь
Рейтинг отеля Agareni Estate в Кахетии, в котором грузин избил туристку за русскую речь, упал до 2,4 балла из пяти за несколько часов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пользователи оставляют сотни гневных отзывов, жалуясь на ужасный сервис. Некоторые публикуют фотографии нападавшего и требуют закрыть отель, так как в нем, по их словам, не соблюдаются нормы безопасности. Примечательно, что среди возмущенных комментаторов есть и местные жители.
Администрация отеля, в свою очередь, утверждает, что сотрудники непричастны к инциденту. Однако там так и не ответили на вопрос, почему заблокировали контакты пострадавшей девушки. До этого у заведения был почти максимальный рейтинг и положительные отзывы.
Напомним, на россиянку напал один из гостей свадьбы, проходившей этажом ниже. Он ворвался к ней в номер, услышав русскую речь, и жестоко избил. Позже подруга девушки рассказала, что конфликт разгорелся в момент, когда они открыли шампанское, и брызги попали на оборудование диджея. Сначала в номер пришла служба безопасности, а позже ворвался незнакомец, заявивший, что туристки испортили свадьбу его брата.
Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Она находится в местной больнице.
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