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В России пять детей оказались в больнице после посещения бани

В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане
Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Пять детей отравились угарным газом в Чувашии. Об этом сообщил Минздрав республики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Инцидент произошел после посещения бани в Аликовском округе. Сейчас пострадавшие находятся в Республиканской детской клинической больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Врачи оценивают состояние малышей как удовлетворительное с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет, отметили в ведомстве.

Ранее стала известна причина массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Предварительно, в продуктах, прошедших кулинарную обработку на территории гостиничного комплекса, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.

Лидия Пономарева

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