В России пять детей оказались в больнице после посещения бани
Пять детей отравились угарным газом в Чувашии. Об этом сообщил Минздрав республики на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел после посещения бани в Аликовском округе. Сейчас пострадавшие находятся в Республиканской детской клинической больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Врачи оценивают состояние малышей как удовлетворительное с положительной динамикой. Угрозы для жизни нет, отметили в ведомстве.
Ранее стала известна причина массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Предварительно, в продуктах, прошедших кулинарную обработку на территории гостиничного комплекса, обнаружили возбудитель сальмонеллеза.
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