В Госдуме объяснили, в каком случае СФР может удержать часть пенсии
Депутат Нилов: СФР имеет право удержать часть пенсии, если у пенсионера есть долги
Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсионных выплат при наличии у пенсионера задолженностей. Максимальный размер удержаний может достигать 50% от пенсии по общим долгам и 70% — по алиментным обязательствам. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Как пояснил парламентарий, удержания производятся на законных основаниях при наличии исполнительных документов: по алиментам, кредитным задолженностям, ЖКХ. Также учитываются решения СФР о переплатах и судебные акты.
«Стоит отметить категории пенсий, защищенные от взысканий. К ним относятся пенсии по случаю потери кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты. Это важная социальная гарантия для наиболее уязвимых получателей», — добавил Нилов.
Особое значение имеют законодательно установленные пределы удержаний. С 2022 года действует важная норма, гарантирующая сохранение должнику суммы не ниже прожиточного минимума. В 2025 году это от 19329 рублей по РФ, но в регионах с повышенным прожиточным минимумом (например, на Чукотке — 39803 рубля) сохраняется региональный показатель.
Однако следует знать, что для применения этой нормы требуется подача заявление от пенсионера.
Также подчеркивается, что особый порядок действует для взыскания переплат: при несообщении пенсионером об изменениях (например, трудоустройстве) СФР может удерживать около 20% от размера пенсии.
При возникновении спорных ситуаций пенсионер вправе обжаловать решение через СФР или суд.