В Госдуме объяснили, в каком случае СФР может удержать часть пенсии

18 августа 2025, 03:42

Депутат Нилов: СФР имеет право удержать часть пенсии, если у пенсионера есть долги

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсионных выплат при наличии у пенсионера задолженностей. Максимальный размер удержаний может достигать 50% от пенсии по общим долгам и 70% — по алиментным обязательствам. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.





Как пояснил парламентарий, удержания производятся на законных основаниях при наличии исполнительных документов: по алиментам, кредитным задолженностям, ЖКХ. Также учитываются решения СФР о переплатах и судебные акты.





«Стоит отметить категории пенсий, защищенные от взысканий. К ним относятся пенсии по случаю потери кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты. Это важная социальная гарантия для наиболее уязвимых получателей», — добавил Нилов.