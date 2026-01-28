Выброшенный лотерейный билет принес миллион жительнице Волгоградской области
Жительница Волгоградской области Наталья стала обладательницей миллиона рублей благодаря лотерейному билету, который она случайно выбросила. Об этом пишет РИА Новости.
Купон участвовал в акции «Второй шанс круглый год» от «Национальной лотереи». Сначала женщина не обратила внимания на выигрыш и выбросила билет в мусор. Однако позже семья решила проверить его, и оказалось, что он счастливый. Наталья призналась, что раньше не верила в лотереи, но теперь понимает, что надежда и вера могут привести к удаче. Семья планирует потратить выигранные деньги на ремонт.
Ранее стало известно, что администратор отеля Эльвина из Крыма выиграла в лотерее «Великолепная 8» более 2,8 миллиона рублей. Она выбрала пять случайных билетов в приложении «Национальная Лотерея».
