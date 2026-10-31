Россиянки массово взялись за казачьи шашки
Россиянки все чаще выбирают в качестве хобби казачьи шашки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, фланкировка — техника владения казачьей шашкой — привлекает женщин разных возрастов. В столичных группах места расписаны на месяц вперед, а одна тренировка обходится примерно в две тысячи рублей.
Посетительницам занятий выдают металлические шашки массой от 600 до 900 граммов, с которыми они готовят целые номера. Сами участницы объясняют такой выбор стремлением проявить себя и показать сильные стороны характера. Среди других опасных хобби, набирающих популярность у россиянок — стрельба и бокс.
Ранее сообщалось, что исследование заброшенных каменоломен стало новым нишевым хобби у зумеров. Молодежь спускается под землю ради тишины и экстрима.
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