Россиянки массово взялись за казачьи шашки

31 октября 2026, 18:36

Shot: Россиянки стали чаще выбирать в качестве хобби казачьи шашки

Фото: iStock/rusak

Россиянки все чаще выбирают в качестве хобби казачьи шашки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.