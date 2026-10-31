В России становится популярным «гаражный флиппинг»

31 октября 2026, 16:10

Россияне активно превращают старые гаражи в пассивный доход

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В России набирает популярность схема пассивного дохода под названием «гаражный флиппинг». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.