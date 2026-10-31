В России становится популярным «гаражный флиппинг»
В России набирает популярность схема пассивного дохода под названием «гаражный флиппинг». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Схема предполагает покупку давно не используемого или находящегося в неудовлетворительном состоянии гаража, его ремонт и последующую сдачу в аренду. Обновленные помещения могут использоваться как студии, творческие пространства или рабочие места. Наиболее предприимчивые владельцы не сдают гаражи, а перепродают их — разница между стоимостью покупки и продажи в некоторых случаях достигает нескольких миллионов рублей.
Рост спроса на гаражи связан с общей недоступностью нового жилья в стране. Стоимость квартир на первичном рынке уже не первый год остается заградительной для значительной части населения, а урезание льготных ипотечных программ усугубило ситуацию, приведя к стремительному падению продаж в новостройках. В этих условиях россияне стали переключать внимание на маленькие студии и однокомнатные квартиры, что, по словам эксперта по фондовому рынку Кирилла Селезнева, привело к заметному росту цен.
Ранее россиянам объяснили, что выгоднее: ипотека или аренда квартиры. Средняя ставка по ипотечным программам на вторичном рынке достигает 19-20 процентов годовых.
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