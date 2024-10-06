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Всплеск шизофрении прогнозируют в Алтайском крае

Mash: в Алтайском крае возник дефицит препарата от шизофрении «Сульпирид»
06 октября 2024, 13:16
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

В Алтайском крае ожидается всплеск шизофрении, так как в регионе возник дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что проблема появилась из-за того, что госаптеки не успели закупить достаточное количество лекарства несмотря на то, что его производят в соседней Кемеровской области.


По данным издания, в 2023 году в Алтайском крае за помощью к врачам обратились рекордные 13,7 тысяч человек с жалобами на психическое здоровье, что является самым большим показателем в России.

Ранее психиатр Виктор Рудов рассказал, как распознать у себя шизофрению. По его словам, это заболевание представляет собой серьезное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Он отметил, что первым сигналом может быть частая смена настроения, осознание собственного странного поведения, о чем замечают окружающие и говорят вам.

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#психиатр
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#алтайский край
До конца года в Москве проведут капремонт 19 домов с аптеками
06 октября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb

До конца текущего года в Москве пройдет капремонт 19 домов с аптеками. Информация об этом опубликована на сайте мэра столицы.
«Одно из зданий, где проходят работы, расположено по адресу: ул. Большая Академическая, д. 77, корп. 1. Девятиэтажный жилой дом с прямоугольными окнами и лоджиями был построен в 1967 году по проекту типовой серии. Здесь уже заменили магистрали инженерных систем. Особое внимание уделили фасаду дома, построенного из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. При ремонте таких зданий используют современные технологии и полимерцементные смеси», — сказано в публикации.
Отмечено, что на первом этапе промыты домовые стены, заделаны трещины, отбита пришедшая в негодность плитка. Кроме того, расчищены межпанельные швы, туда помещен утеплитель и загерметизирован. Нанесена грунтовка, штукатурка, краска и отремонтирован цоколь. Сейчас обновляют крышу. Заменен кровельный настил, демонтирована гидроизоляция. Остается установка металлических ограждений.

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#дома
#аптеки
#строительство
#новости
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Стало известно об ограничениях на алкоголь в отелях Турции
Санджар: ограничения на алкоголь не затронут отели «все включено» в Турции
06 октября 2024, 11:51

Фото: istockphoto/9parusnikov

Ограничения на употребление алкоголя в отелях Турции, работающих по системе «все включено», не ожидаются. Об этом заявил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар в беседе с РИА Новости. По его словам, проблема с злоупотреблением спиртным в турецких отелях отсутствует.
«На данный момент отсутствует проблема злоупотребления алкоголем в турецких отелях. Могут применяться некоторые меры, чтобы ограничить количество выбрасываемых продуктов, но ограничений в употреблении алкоголя не ожидается», — пояснил он.
Санджар также добавил, что ограничения на алкоголь в отелях курортов Испании вполне объяснимы, если вспомнить множество инцидентов с пьяными туристами из Британии.

Ранее сообщалось, что последнее время женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности. Однако путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно.

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Мастер-классы в рамках фестиваля «Золотая осень» пройдут в Москве
06 октября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/fermate

Мастер-классы пройдут в Москве в рамках фестиваля «Золотая осень». Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», гости запустят воздушного змея, соберут макет дельтаплана, изготовят различные осенние украшения.
«Провести осень с пользой — именно таким девизом вдохновлялись организаторы уникальных мастер-классов, которые проходят в рамках фестиваля «Золотая осень». Порядка 1,5 тыс. часов увлекательных занятий ждут гостей на порядка 30 площадках «Московских сезонов» практически по всему городу», — сказано в публикации.

Принять участие в мероприятиях можно на Вешняковской. Например, 6 октября в 16:00 детям покажут устройство дельтаплана и как его собрать. В период с 7 по 11 октября, начиная с 15:00 участники выберут материал, соберут каркас и вручную настроят воздушного змея.

А в выходные, 12 и 13 октября пройдет мастер-класс, где создадут осеннее светодиодное украшение. Мероприятия организуют МГТУ имени Баумана и НОЦ «Фотоника».

На Мичуринском проспекте с 13:00 6 октября научат шить из плюша домашние тапочки, а в 17:00 желающие сошьют корзинку для яблок.

В грядущий понедельник, 7 октября, с 18:00 расскажут, как создать комфортную маску для сна.

В бульварной зоне Крюково будет художественная роспись. Во вторник, 8 октября, с 15:00 до 15:45 можно расписать деревянную доску, а с 16:00 до 16:45 — термокружку. Вечером в среду, 9 октября, распишут поднос при помощи акрила.

По адресу Перерва д.52 в четверг, 10 октября, познакомят с техникой по созданию деревянных грибочков. Начало в 15:00.

С 18:00 можно создать гирлянду из тех же деревянных грибочков. На проезде Серебрякова д.14, стр.1 состоятся мастер-классы цикла «Прикладное искусство». В пятницу, 11 октября, в 15:00 пройдет декорирование вышивкой книжной обложки. А с 18:00 покажут, как создать уникальные стикерпаки.

В субботу, 12 октября, в кинопарке «Москино» в Юрово с 12:00 можно заняться декупажем и изготовлением декорированных деревянных подков. В воскресенье, 13 октября, присутствующие займутся созданием свечей и эко-кормушек, а также панно из крупы и бальзама для губ.

Кроме того, 11 октября с 13:00 идут мастер-классы по кулинарии. На Ореховом бульваре и на ул. Хачатуряна приготовят бараньи ребрышки с зеленым горошком и черной смородиной. А 12 октября на улицах Грекова, Матвеевской и Митинской запекут тыкву на гриле. В воскресенье, 13 октября на улицах Профсоюзной, Адмирала Руднева, а также на Коптевском бульваре в 15:00 приготовят стейк в горчичном соусе с лесными грибами.

Три площадки предусматривают детское спортивное ориентирование «Веселый фермер».

Подробности можно узнать по ссылке: russpass.ru/moscowseasons/zolotaya-osen-2024.

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В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров
Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ «Технополис Москва»
06 октября 2024, 11:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Производство литийионных батарей для малого электротранспорта откроет предприятие «НПК Симба» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Уточняется, что инвестиции в реализацию проекта составят более ста миллионов рублей. По словам Гарбузова, будет создано почти двадцать новых рабочих мест.

Министр отметил, что в 2024 году ожидается запуск первого этапа производственного процесса, который предполагает выпуск до 60 тысяч единиц продукции в год. Реализация проекта запланирована в несколько этапов, заключительный произойдет в IV квартале 2028 года, добавил Гарбузов.

Отмечается, что к этому моменту производственная мощность составит 125 тыс. батарей в год.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Актер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации неврологии
06 октября 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее Ливанову удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Отмечается, что у 89-летнего актера диагностировали уже третий по счёту инсульт.

Согласно данным источника, после госпитализации Ливанов приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако спустя некоторое время ситуация ухудшилась.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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Депутат ГД Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах заработает в 2025 году
06 октября 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Evkaz

Весной 2025 года начнет свою работу закон, связанный с жилищно-накопительными вкладами, его примут в конце текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Анатолия Аксакова.
«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — прокомментировал председатель комитета ГД по вопросам финансового рынка.
Вклады будут открывать по договору о жилищных сбережениях, а когда он закончится — отправлять на улучшение жилищных условий вкладчика. Вклад действует не менее года, а сам вкладчик должен быть физлицом. Законопроект приняли в апреле.

По договору банк примет от вкладчика деньги, начислит проценты и направит средства на покупку жилья по распоряжению вкладчика или же на долевое, а также индивидуальное жилищное строительство.

Такие вклады позволят накопить на начальный взнос по ипотеке.

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В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana
В Лас-Вегасе снесут знаменитое казино Tropicana, которое работало с 1957 года
06 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/nazarovsergey

В Лас-Вегасе 9 октября этого года состоится шоу, по итогам которого будет снесено легендарное казино-курорт Tropicana. Об этом сообщила компания-владелец заведения Bally`s Corporation, передает 8newsnow.
Отмечается, что зрителям будет представлено шоу с дронами и фейерверками, а завершится оно взрывом Tropicana. Согласно информации источника, на месте казино в дальнейшем планируется построить стадион.

Иные подробности предстоящего мероприятия не уточняются.

Напомним, Tropicana проработало 67 лет. На 12 тысячах квадратных метрах работали более 3 тысяч игровых автоматов и были места для 132 настольных игр. Каждый день в этом казино проводились турниры по покеру.

Ранее сообщалось, что жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила их в онлайн-казино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мероприятия
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#онлайн
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Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»
РИАН: археологи в ФРГ пытаются выяснить, кто устроил древнейшую битву в Европе
06 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Tennessee Witney

Совсем недавно ученым стало известно об одном из самых первых сражений в Европе, пишет РИА Новости.
Отмечается, что военные действия в долине реки Толлензе были самыми значимыми в Германии. Битва, которая привела к многочисленным жертвам, началась 3200-3300 лет назад.

Согласно информации источника, с 2008 года в Толлензе ведутся раскопки, которые не закончены и по сегодняшний день. Археологи обнаружили более 12 тысяч фрагментов костей. Уточняется, что останки принадлежат мужчинам, которые погибли от мечей и стрел.

Среди оружия были найдены бронзовые наконечники, деревянная палица, молот. Ученые сообщили, что в боях принимали участие минимум четыре тысячи воинов.

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Сокращение безработицы и прогресс в науке: Московской области 95 лет, история успеха и достижения
06 октября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / VasKhomchin

6 октября Московская область отмечает своё 95-летие. За этот период регион прошёл путь от исторически значимой территории до одного из ведущих экономических, научных и культурных центров России.
Московская область имеет богатую историю, которая началась задолго до официального образования региона в 1929 году. Подмосковье всегда занимало важное место в жизни страны, будучи ключевым транспортным узлом и культурным центром России. Многие древние города области обладают богатым историческим наследием и множеством архитектурных памятников.

Экономическое развитие

В 2024 году экономика Московской области демонстрировала устойчивый рост благодаря развитию промышленного сектора, увеличению объёмов производства и положительным изменениям в сфере грузоперевозок и пассажирских перевозок.

Розничный товарооборот также показал значительный прирост — на 10,5 %, а объём платных услуг населению возрос на 4,7 %. Средняя зарплата за месяц увеличилась на 20,2 %, а уровень безработицы снизился.

Фото: istockphoto / Dilok Klaisataporn

Развитие дорожной инфраструктуры

В течение последнего года в Московской области активно развивалась дорожно-транспортная сеть. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был произведён ремонт более пятидесяти участков региональных трасс в городской черте. Это существенно повысило уровень комфорта передвижения для местных жителей и улучшило транспортную доступность социально значимых объектов.

Фото: istockphoto / Iryna Melnyk

Экологическая и социальная сфера

Подмосковье активно работает над улучшением экологической ситуации. Внедрение современных систем переработки отходов, а также проекты по озеленению и благоустройству территорий положительно влияют на качество жизни.

Фото: istockphoto / IThx4Stock

Развитие здравоохранения и образования

В регионе были открыты новые медицинские центры, школы и детские сады, а действующие учреждения получили современное оборудование и высококвалифицированных специалистов.

С началом учебного года в Московской области было открыто более 60 образовательных учреждений, из которых 39 новых школ и 24 детских сада.

Фото: istockphoto / metamorworks

Наука и технологии

В период с 2023 по 2024 год Московская область продемонстрировала заметный прогресс в развитии науки и технологий, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Успехи в этой сфере были признаны на различных конкурсах, подчёркивающих высокий уровень инноваций и разработок, происходящих в регионе.

Кроме того, регион активно предоставляет гранты и создаёт благоприятные условия для развития IT-индустрии.

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

Культура и искусство

Московская область известна своими культурными мероприятиями и фестивалями. Разработаны новые туристические маршруты, отреставрированы исторические памятники, что обеспечивает сохранение культурного наследия и привлекает интерес как местных жителей, так и гостей региона.

Кроме того, в Московской области отремонтировали и модернизированы различные культурные объекты, музеи и библиотеки.

Фото: istockphoto / shironosov

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