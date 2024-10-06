Всплеск шизофрении прогнозируют в Алтайском крае

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В Алтайском крае ожидается всплеск шизофрении, так как в регионе возник дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что проблема появилась из-за того, что госаптеки не успели закупить достаточное количество лекарства несмотря на то, что его производят в соседней Кемеровской области.
По данным издания, в 2023 году в Алтайском крае за помощью к врачам обратились рекордные 13,7 тысяч человек с жалобами на психическое здоровье, что является самым большим показателем в России.
Ранее психиатр Виктор Рудов рассказал, как распознать у себя шизофрению. По его словам, это заболевание представляет собой серьезное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Он отметил, что первым сигналом может быть частая смена настроения, осознание собственного странного поведения, о чем замечают окружающие и говорят вам.
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