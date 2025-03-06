Росстат: В России установлен номинальный рекорд по притоку мигрантов с 1995 года

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В 2024 году миграционный приток в Россию составил 568,5 тысячи человек (4,081 миллиона прибывших минус 3,513 миллиона покинувших пределы страны). Это является номинальным максимумом, считая с 1995 года.
Такая данные указаны в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». По сравнению с 2023 годом прирост мигрантов увеличился в 2,8 раза. Тогда превышение приехавших в Россию над выбывшими составляло 203,6 тысячи человек. Эксперты-демографы связывают такие рекордные показатели за прошлый год с изменениями в сборе статистических показателей.
В предыдущий раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек. Увеличение миграционного прироста обусловлено более полным учетом мигрантов в связи с переходом на формы электронного взаимодействия с МВД. Теперь Росстат получает данные от миграционного отдела ведомства в ежедневном режиме, отмечают эксперты.
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В предыдущий раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек. Увеличение миграционного прироста обусловлено более полным учетом мигрантов в связи с переходом на формы электронного взаимодействия с МВД. Теперь Росстат получает данные от миграционного отдела ведомства в ежедневном режиме, отмечают эксперты.
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Александр Бойцов