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Росстат: В России установлен номинальный рекорд по притоку мигрантов с 1995 года

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

В 2024 году миграционный приток в Россию составил 568,5 тысячи человек (4,081 миллиона прибывших минус 3,513 миллиона покинувших пределы страны). Это является номинальным максимумом, считая с 1995 года.
Такая данные указаны в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». По сравнению с 2023 годом прирост мигрантов увеличился в 2,8 раза. Тогда превышение приехавших в Россию над выбывшими составляло 203,6 тысячи человек. Эксперты-демографы связывают такие рекордные показатели за прошлый год с изменениями в сборе статистических показателей.

В предыдущий раз более значительный миграционный прирост фиксировался в 1995 году — на уровне 599 тысяч человек. Увеличение миграционного прироста обусловлено более полным учетом мигрантов в связи с переходом на формы электронного взаимодействия с МВД. Теперь Росстат получает данные от миграционного отдела ведомства в ежедневном режиме, отмечают эксперты.

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Лучшие поздравления с 8 Марта для женщин: красивые, трогательные, короткие и длинные, в стихах и прозе
06 марта 2025, 09:59

Фото: istockphoto / Evheniia Vasylenko

8 Марта — праздник весны, красоты и женского очарования. В этот день хочется выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам: мамам, бабушкам, сёстрам, подругам, коллегам и, конечно, любимым. Но как сделать поздравление по-настоящему тёплым и запоминающимся? «Радио 1» расскажет про лучшие варианты поздравлений — короткие и длинные, для родных и любимых, в стихах и прозе.

Короткие поздравления с 8 марта


Если нужно поздравить женщину быстро и красиво — можно отправить короткое, но душевное сообщение:

«С 8 Марта! Пусть в жизни будет столько счастья, сколько лепестков на всех цветах мира!»
«Поздравляю с праздником весны! Желаю улыбок, радости и счастья!»
«Пусть эта весна принесёт тебе море ярких эмоций, тепла и любви!»
«Ты достойна самого лучшего! Пусть каждый день будет полон счастья и вдохновения!»
«Будь всегда такой же прекрасной и неповторимой! С праздником!»

Такие поздравления подойдут для коллег, знакомых или тех, кому хочется пожелать хорошего дня, но без лишних слов.

Поздравления с 8 марта для родных женщин


Для мамы


Мама — самый близкий и родной человек, поэтому поздравление для нее должно быть особенным. Вот несколько вариантов:

«Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Пусть в твоём сердце всегда живёт весна, пусть каждый день будет наполнен радостью, а глаза сияют от счастья. Ты — лучшая мама на свете, и я благодарен(а) за твою заботу, тепло и любовь! Пусть сбудутся все твои мечты, а я всегда буду рядом, чтобы поддерживать тебя!»

В стихах:

Мамочка, любимая, родная,
С 8 Марта! Я тебя спешу обнять
Для меня ты — золотая,
Не устану это повторять!
Будь здорова, радостна, счастлива
Пусть мечты сбываются твои!
Ведь ты — лучик света и море доброты!

Для бабушки


«Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с Международным женским днём! Ты самая добрая, мудрая и заботливая. Пусть твои глаза светятся счастьем, пусть здоровье никогда не подводит, а родные всегда будут рядом. Я очень тебя люблю!»

В стихах:

В этот день пусть солнце светит,
Пусть весна теплом согреет,
Пусть улыбки, смех и счастье
Будут с бабушкой моей!
С 8 Марта! Пусть здоровье
Будет крепким, как гранит,
Пусть весна несёт удачу
И весь год пусть дарит свет!

Для сестры


«Милая сестрёнка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Ты всегда остаёшься для меня родным и любимым человечком. Пусть каждый твой день будет светлым, радостным и полным чудес. Пусть сбудутся все твои мечты!»

В стихах:

Сестра, ты — лучик, ты — улыбка,
Ты вдохновение, весна.
Пусть будет жизнь твоя красива,
Судьба пусть радует сполна!

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Поздравления для любимых женщин


«Моя любимая! Поздравляю тебя с самым нежным и тёплым праздником — 8 Марта! Ты — моя муза, моя радость, мой самый драгоценный человек. Пусть этот день принесёт тебе много улыбок, цветов и счастливых моментов. Я хочу, чтобы ты всегда знала: ты прекрасна и любима».

В стихах:

Ты — как весна, нежный солнечный свет,
Тёплый рассвет, для души вдохновенье.
Пусть этот день принесёт лишь букет
Счастья, любви и чудес восхищенья.
Пусть в твоём сердце живёт красота,
А мир для тебя расцветает весною.
Ты — это свет, без которого тьма,
Ты — моё самое лучшее чудо.

Поздравления с 8 марта для подруги и коллеги


Для подруги


«Дорогая подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Пусть в твоей жизни будет столько счастья, сколько капель в весеннем дожде, столько удачи, сколько звёзд на небе, и столько любви, сколько цветов распускается весной! Ты — чудесный человек, и я счастлива, что ты есть в моей жизни!»

Для коллеги


«Поздравляю с 8 Марта! Желаю успехов в работе, гармонии в душе и счастья в личной жизни. Пусть каждый день будет ярким и радостным, а окружающие ценят за труд и доброту!»

Шуточные поздравления


Если хотите добавить веселья, вот несколько оригинальных вариантов:

«С 8 Марта! Пусть все заботы исчезнут, работа подождёт, а ты насладишься этим днём так, как заслуживаешь — с цветами, комплиментами и вкусняшками!».
«Сегодня твой день! Разрешается всё: шоколад без счёта, бесконечные комплименты и заслуженный отдых!»
«С 8 Марта! Пусть твоя красота будет такой же завораживающей, как скидки в любимом магазине!»

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Чтобы поздравление действительно порадовало, можно:

  • Добавить личные детали. Вспомните, что любит этот человек, какие у него мечты, увлечения;
  • сделать сюрприз. Красивое поздравление в соцсетях, неожиданная открытка, голосовое сообщение или видео — всё это добавит тепла;
  • сказать искренние слова. Главное — не шаблонность, а искренность.
Неважно, в стихах или прозе, длинное или короткое — главное, чтобы поздравление шло от сердца.

Что подарить на 8 Марта


Подарки можно выбрать в зависимости от характера, предпочтений и образа жизни.

Классика:

  • цветы и сладости;
  • украшения и парфюм;
  • сертификаты в салоны красоты или магазины косметики.

Для активных и творческих:

  • билеты в театр, на концерт или выставку;
  • курс по хобби: живопись, танцы, кулинария;
  • набор для рисования, вязания или рукоделия.

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Практичные подарки:

  • книга любимого автора;
  • красивая записная книжка или органайзер;
  • уютный плед, набор чая или кофе.

Эмоциональные подарки:

  • фотоальбом с памятными моментами;
  • письмо с добрыми словами;
  • совместная поездка или пикник.
8 Марта — это не только день весеннего настроения, но и повод напомнить близким, как они важны. Главное — внимание и искренность, ведь даже простое тёплое слово может стать самым лучшим подарком.

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Маврикиев день 7 марта: что нужно делать, чтобы избежать болезней и ссор, а также привлечь достаток, народные приметы
06 марта 2025, 09:00

Фото: istockphoto/Elena Kurkutova

В народном календаре 7 марта — Маврикиев день. В этот день люди старались по приметам определить, какой будет весна. В этот день православная церковь чтит память мученика Маврикия Апамейского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: istockphoto/worldwidephotoweb

Святой Маврикий, военачальник из Апамеи Сирийской, стал известен как мученик за свою неуклонную веру в Христа. В 305 году, во время гонений на христиан при правлении императора Максимиана Галерии, он и его сын Фотин, а также 70 его воинов столкнулись с жестокими преследованиями.

Языческие жрецы донесли императору о том, что Маврикий активно проповедует христианство. В результате он был вызван на суд, где вместе с сыном и воинами стойко исповедовал свою веру, несмотря на угрозы и пытки. Их подвергали ужасным мучениям: били, жгли и истязали с помощью железных крючьев. В особо жестоком акте насилия юного Фотина казнили на глазах у отца, но даже это не сломило дух святого Маврикия, который радовался мужеству сына.

Затем мучителей не удовлетворили простые пытки, и они придумали более изощренный способ наказания: святых отвели на болотистую местность и привязали к деревьям, обмазав медом. Это привлекло множество насекомых, которые жестоко жалили их. В течение десяти дней они терпели жажду и голод, но продолжали молиться и прославлять Бога.

Наконец, инаковерцы решили казнить их, отрубив головы. Тела Маврикия и его последователей остались без погребения, но верующие христиане тайно похоронили их останки в ночь после казни, почтив память мучеников и сохранив их наследие для будущих поколений.

Приметы дня


Фото: istockphoto/TT

  • Если целый день стоит туман, значит, лето будет дождливым.
  • Снег гладкий — к неурожайному году, рыхлый — наоборот, к богатому урожаю.
  • Пурга в этот день говорит о том, что весна затянется.
  • Грачи и ласточки прилетели — к дружной весне.
  • Если 7 марта стоит сухая и холодная погода, то осенью не будет почти дождей.

Что можно делать в Маврикиев день


Наши предки на Маврикии занимались удобрением почвы, начинали возить на поля навоз. Этот день благоприятен и для уходи за комнатными растениями.

В этот день принято подкармливать вернувшихся перелетных птиц, привлекая тем самым в дом достаток и удачу.

Для женщин этот день отлично подходит для ухода за собой. Результат от всех процедур будет длительным.


Международный женский день 8 марта 2025: история, значение и как празднуют в России
Международный женский день 8 марта 2025: история, значение и как празднуют в России

Что нельзя делать в этот день


Фото: istockphoto/Iuliia Burmistrova

В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами, так как считается, что это может негативно сказаться на благополучии семьи. Мести пол в этот день тоже нежелательно, так как это может привести к выметанию удачи и счастья из дома.

На Маврикия избегают стирки и глажки белья, поскольку такие действия могут спровоцировать болезни и ссоры в семье.

Плохой приметой считается сыграть свадьбу в этот день, так как это сулит беды для молодой семьи.

В Маврикиев день мужчины не должны первыми приветствовать женщин. Наши предки считали, что это может привести к отсутствию уважения в семье.


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Правительство ввело 50% скидку на билеты для детей в поезда дальнего следования
05 марта 2025, 23:57

Фото: iStock/fortton

Российские власти одобрили законопроект о введении 50% скидки на билеты для детей в поезда дальнего следования. Об этом сказано в постановлении правительства РФ.
«Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров - граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий», — говорится в постановлении.

Согласно документу, скидка будет распространяться на подростков от 10 до 18 лет. При этом сэкономить получится на билетах в плацкарт, общие вагоны и вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе. Под исключения попали скоростные поезда, на которые скидка не распространяется. К тому же оплатить билет по льготной цене можно будет только на составы, курсирующие внутри страны.

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#билет
#поезда
#правительство
#россия
#скидки
#льготы
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В Вологодской области собираются отменить запрет на работу мигрантов на стройках
05 марта 2025, 22:39

Фото: iStock/ Bojan Bokic

В Вологодской области собираются опять разрешить мигрантам трудиться на стройках. Проект соответствующего постановления губернатора региона Георгия Филимонова опубликовали на портале правовой информации.
Документ вносит изменения в прошлое постановление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова — в нем указаны виды работ, к которым можно привлекать иностранных специалистов. Подчеркивалось, что запрет на строительные работы с участием мигрантов действует на территории области менее недели.

Отменить ограничения решили из-за огромного числа вакансий в строительной отрасли при нехватке рабочих рук среди граждан Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске зафиксировали скачок разводов из-за подорожания госпошлины на их оформление. В российском регионе за декабрь заявления подали 269 семей, что составляет 14% от общего годового количества. Одной из причин Сагитова назвала повышение с 1 января стоимости госпошлины с 650 рублей до 5000 рублей.

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#стройки
#строители
#вакансии
#вологодская область
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Семья 13-летнего подростка уехала из Москвы на фоне травли после концерта DaBaby
05 марта 2025, 22:06

Фото: IStock/ Cesare Ferrari

Семья 13-летнего подростка Жоры, которого стошнило на сцене во время концерта американского рэпера DaBaby в Москве, уехала из Москвы на фоне травли мальчика, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что родителям семиклассника и самому Жоре пришлось покинуть Москву минимум на месяц, так как над мальчиком издеваются в школе и социальных сетях после инцидента на мероприятии.

Напомним, что в Сети завирусились видео, как подросток вышел на сцену во время концерта DaBaby, переволновался, а потом почувствовал себя нехорошо. Мальчика три раза стошнило, прежде чем рэпер увидел происходящее и попросил увести несовершеннолетнего со сцены.

В соцсетях семиклассника прозвали «Жорой-легендой» и начали над ним издеваться. Родители школьника приняли решение на некоторое время уехать из столицы на дачу. Они подождут, пока разговоры вокруг инцидента не стихнут.

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