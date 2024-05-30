Рост цен на яйца объяснили словами «петухи есть, а рук нет»

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Тремя основными причинами роста цен на яйца, который наблюдался в прошлом году, стали вспышка птичьего гриппа, нехватка кадров на предприятиях отрасли и падение курса рубля. Об этом пишет РБК.
«Петухи есть, а рук нет», — сказала глава X5 Group Екатерина Лобачева.
Эти факторы привели к росту стоимости продукта у производителей, при этом падение выпуска оказалось меньше увеличения спроса. Она добавила, что нехватка яиц на полках магазинов породила дополнительный потребительский ажиотаж и довела цены до уровня, который потребовал вмешательства на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки. В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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