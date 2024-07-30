Ростовский ГУФСИН опроверг установку виниров за 800 тысяч члену банды Цапков

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ГУФСИН по Ростовской области опровергло сообщения об установке дорогих виниров отбывающему пожизненный срок члену банды Цапков Владимиру Алексееву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина не ставил себе в ростовском СИЗО-1 новые зубы стоимостью 800 тысяч рублей, говорится в заявлении.
«Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тыс. рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности», — указано в сообщении.В ГУФСИН также добавили, что Алексееву не протезировали зубы — ни в медсанчасти, ни в государственных или частных клиниках.
Банда Цапков держала в страхе станицу Кущевскую с 1998 по 2010 год. На счету у преступников — 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.
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