Кинокритик открыл глаза на сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» и назвал киноляпы

Фото: скрин-шот из сериала
В российском социальном пространстве очередной бум — в этот раз его навел сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», режиссером которого является Александр Карпиловский.
История о вернувшейся из Великобритании в Россию и влюбившейся в «простого Лёху» певицы разошлась по разным социальным сетям и вызывала глубокие переживания среди зрителей. О главных героях говорят буквально все, сравнивая их с прошлогодними фаворитами из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото: скрин-шот из сериала
Кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением по поводу нашумевшего сериала.
По его словам, в сериале очень много «странностей», которые вызывают непонимание и вопросы.
Фото: скрин-шот из сериала
Также он обратил внимание на телефон в руках героини, экран которого уже давно не производят.
По мнению эксперта, в сериале банальная и неинтересная драматургия.
Он добавил, что в кинокартине есть гражданский долг — служба Отечеству, что является примером, однако в остальном сюжет — не интригующий.
Фото: скрин-шот из сериала
Однако, по его словам, российский зритель разный, и кому-то может понравиться такая простая и ни к чему не обязывающая история.
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Фото: скрин-шот из сериала
Кинокритик Роман Григорьев в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением по поводу нашумевшего сериала.
«Он очень незамысловатый, примитивный. И, честно говоря, мне даже смотреть было тяжело, потому что это уровень сериалов, платную подписку на которые я бы не оформил», — сказал эксперт.
Киноляпы сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
По его словам, в сериале очень много «странностей», которые вызывают непонимание и вопросы.
«Например, в самом начале женщина-пограничник в аэропорту Вологды говорит, что «Россия не Евросоюз: кого попало — не пускаем». Как это расценивать? Миграция есть везде, во всем мире. Я что-то не слышал, чтобы в Евросоюзе пускали всех подряд. По-моему, как раз наоборот, особенно учитывая нашу реальность», — отметил кинокритик.
Фото: скрин-шот из сериала
Также он обратил внимание на телефон в руках героини, экран которого уже давно не производят.
«У девушки в руках от тринадцатого до шестнадцатого айфона, потому что три объектива на задней крышке. При этом, когда она смотрит на экран, образуются полоски сверху и снизу, как будто это 5С, а таких экранов уже не делают. Почему нельзя было картинку на весь экран сделать? Это коряво», — высказался собеседник.
Понятная, незамысловатая фабула
По мнению эксперта, в сериале банальная и неинтересная драматургия.
«Девочка устала от противного, кудрявого, смазливого мажора и встречает простого пацана, с которым понятно, что будет «love». Это уровень мексиканских сериалов», — подчеркнул Григорьев.
Он добавил, что в кинокартине есть гражданский долг — служба Отечеству, что является примером, однако в остальном сюжет — не интригующий.
Фото: скрин-шот из сериала
Свой зритель
«Это очень сладкая простая конфета — детская, розовая, на этикетке которой сразу написано, что она с жвачкой. Все понятно, интриги нет. Своего рода клубничка с красивой музыкой для девочек-подростков. Но такая аудитория, как правило, не смотрит онлайн-кинотеатры, а взрослый человек платить за такое деньги вряд ли станет», — прокомментировал кинокритик.
Однако, по его словам, российский зритель разный, и кому-то может понравиться такая простая и ни к чему не обязывающая история.
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Анастасия Бондарева